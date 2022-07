O caminhão invadiu a casa quando descia a Rua Ivair Garcia de Oliveira, no bairro Encruzo da Enseada - Fotos: Redes sociais

O caminhão invadiu a casa quando descia a Rua Ivair Garcia de Oliveira, no bairro Encruzo da Enseada Fotos: Redes sociais

Publicado 15/07/2022 14:03

Angra dos Reis - Um grave acidente deixou três pessoas gravemente feridas na cidade do litoral Sul do estado na manhã desta sexta-feira (15). Um caminhão carregado de água perdeu o freio no momento em que descia uma ladeira do bairro Encruzo da Enseada e invadiu uma casa.



As vítimas são o motorista do caminhão e seu ajudante, além de um senhor de 75 anos que passava de bicicleta pela Rua Ivair Garcia de Oliveira, na hora do acidente. Eles foram encaminhados ao Hospital Municipal da Japuíba, onde foram atendidos e passam por exames. Nenhum morador da casa invadida foi atingido.

A Defesa Civil isolou a área e informou que houve pequenos danos em dois pilares frontais da casa. Ainda segundo o órgão. será necessário o escoramento dos pilares danificados. mas o imóvel não apresenta risco de queda e não precisará ser interditado.

A empresa responsável pelo caminhão foi acionada para retirar o veículo do local do acidente. Após a remoção, a casa vai passar por uma nova vistoria. O trânsito está em meia pista na Rua onde aconteceu o acidente.

.