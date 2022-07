Evandro Mesquita e Vanessa da Mata prometem sacudir a Vila do Abraão durante o festival de música e ecologia - Foto: Divulgação

Publicado 07/07/2022 23:06

Angra dos Reis – A partir desta sexta-feira (8) a Vila do Abraão recebe a 19ª edição do Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande que se estende até domingo, 10 de julho. Após dois anos sendo realizado pela internet, o evento retorna de forma presencial em meio às belezas naturais do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco). Organizado pela prefeitura de Angra, o evento tem programação cultural e ecológica, reforçando a importância de práticas de conscientização ambiental no nosso dia a dia.



Uma novidade da edição do evento deste ano é a criação do Copo Eco, feito de polipropileno sustentável, retornável e 100% reciclável após a duração de sua vida útil. A ideia foi desenvolvida pela secretaria executiva da Ilha Grande como forma de evitar a utilização de copos descartáveis durante a realização do evento.

Os copos retornáveis vão tomar o lugar dos descartáveis durante o evento deste ano Foto: Divulgação

O Parque Estadual da Ilha Grande preserva uma grande número de espécies e é um dos biomas mais preservados do estado Foto: Divulgação

Um estande vai comercializar o copo, que é personalizado com o mapa da Ilha Grande, o título de Patrimônio Mundial da Unesco e informações sobre as práticas de substituição de copos plásticos descartáveis por copos reaproveitáveis. Cada unidade vai custar R$ 10,00 e, ao fim do evento, ele poderá ser devolvido em boas condições no estande e seu valor será devolvido ao comprador. Quem quiser poderá levar o copo para casa como recordação do festival.Durante todos os dias de evento, turistas e moradores poderão visitar diversas exposições permanentes como a Exposição de Fotografias Locus Histórico, exposição artística dos alunos da escola Saco do Céu (gravuras e artesanato) referenciando o Meliponário BeePoint Ilha Grande, exposição de diversas artes de artistas locais da Ilha Grande e exposição de fotografia Patrimônio em Foco.A programação musical do festival começa nesta sexta-feira (8), com a apresentação da banda de rock/pop Blitz, às 22h30, e segue pela madrugada com a banda Sereno, de Reggae Rock. No sábado (9), acontece a apresentação das músicas finalistas do festival, a partir de 20h30, seguido do show da cantora Vanessa da Matta. As canções vencedoras serão anunciadas após a apresentação. No domingo (10), a tradicional Violada Caiçara encerra a programação musical do festival.Neste ano houve recorde de inscrições no Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande. Enquanto na última edição presencial, em 2019, 149 compositores inscreveram canções, em 2022 foram 219. Serão 8 finalistas no Tema Livre e 5 finalistas no Tema Ecologia. No total serão distribuídos R$ 18 mil entre os vencedores das seguintes categorias melhor música – tema livre( 1º, 2º e 3º lugar), melhor música – tema ecologia e melhor intérprete.