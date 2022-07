O lixo agora é transportado dentro do compactador, eliminando os riscos de poluição na Baía da Ilha Grande - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 01/07/2022 13:27 | Atualizado 01/07/2022 13:37

Angra dos Reis – A Vila do Abraão, principal porta de entrada de turistas na Ilha Grande, está testando uma nova maneira de descartar o lixo gerado por seus visitantes e moradores. Até pouco tempo, todo os resíduos eram transportados para o Centro da cidade dentro de grandes sacos, chamados de bag’s, que corriam o risco de sofrer transbordamentos, rupturas e até de cair no cais e no mar, poluindo as águas da Baía da Ilha Grande.



Porém, desde a semana passada, dois compactadores com capacidade para receber até 3,5 toneladas de resíduos, foram instalados na vila e estão sendo testados. Agora, após o recolhimento, o lixo é colocado nas máquinas, que depois de cheias, vão direto para a embarcação que faz o transporte até o continente.



O novo sistema evita o mau cheiro causado pelo chorume, que fica retido em um compartimento, assim como o transporte à céu aberto. Enquanto o lixo doméstico é transportado nas próprias máquinas, as bag’s agora transportam o lixo reciclável.



- Essa nova forma vai agilizar a saída do lixo da Ilha Grande, que era um grande problema. Quando o tempo não estava bom, era muito complicado sair com o lixo e até mesmo leva-lo até o cais -, explicou Adriano Rosário Ramos, responsável pela coleta.

Tiago Scatulino, à direita, e Carlos Kazuo, à esquerda, falam sobre os benefícios que os compactadores trarão no envio do lixo para o continente Foto: Jesiel Lucas

De acordo com Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional da prefeitura de Angra, a Vila do Abraão gera cerca de 5 toneladas de lixo por dia, 35 por semana e 140 toneladas por mês, durante a baixa temporada. No verão, esses números triplicam e para dar vazão à demanda, mais quatro compactadores serão instalados.



- Todo o investimento faz parte da parceria público privada (PPP) implementada no município para a melhor destinação dos nossos resíduos. Não houve investimentos por parte do poder público na aquisição dos compactadores. Na alta temporada, a expectativa é de retirar até 420 toneladas de lixo por mês -, destacou Tiago.



Para Carlos Kazuo, secretário executivo da Ilha Grande, um grande teste para o novo sistema será durante a realização do Festival de Música e Ecologia, que acontece na próxima semana. Serão três dias em que a população da Vila do Abraão, de aproximadamente 4.500 habitantes, deve dobrar, assim como a produção de resíduos.



- A gente sempre teve problema de acúmulo na alta temporada, quando a população local praticamente é triplicada. Tem apenas uma semana que a gente está usando esse novo equipamento, adequando o espaço e a logística, e esse é o momento certo para começar treinar para a alta temporada-, afirmou Kazuo.



Ele também ressaltou que a comissão organizadora do festival, em parceria com entidades como a Brigada Mirim Ecológica, vai realizar um trabalho intenso de conscientização junto aos visitantes que forem ao evento neste ano. Já está decidido que não serão utilizados copos plásticos descartáveis, assim como bebidas não serão servidas em latas. Cerca de 100 voluntários estão sendo mobilizados para participar das atividades.



O local onde o lixo é tratado fica limpo e sem chorume após a retirada dos compactadores Foto: Jesiel Lucas

Além dos investimentos relativos ao Meio Ambiente, a secretaria executiva da Ilha Grande ganhou maior autonomia administrativa, o que tem proporcionado a aquisição de equipamentos de suma importância para a manutenção do Patrimônio Mundial da Unesco.



- Hoje nós temos uma embarcação para a locomoção do nosso pessoal pelas diversas ilhas e praias que atendemos, assim como outra para levar materiais e equipamentos até a Ilha Grande. Temos também um quadricíclo que é utilizado nas fiscalizações e estamos licitando uma balsa para transportar equipamentos pesados, como geradores e máquinas -, disse Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional.

