Publicado 29/06/2022 19:00

Angra dos Reis - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (GAECO/MPRJ), denunciou 28 pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade da Costa Verde do Rio de Janeiro. Os denunciados atuavam nos morros da região central da cidade, como Carmo, Peres, Caixa D’Água, Glória I, Glória II, Santo Antônio, Sapinhatuba e nos bairros Bracuí e Frade, entre outros.



As denúncias foram possíveis após a realização da Operação Absinto, comandada pela delegacia de Angra (166ª DP), que por mais de seis meses investigou a forma de atuação de uma organização criminosa. De acordo com o delegado Vilson Almeida, na última operação a Polícia Civil conseguiu prender nove indiciados, além de apreender grande quantidade de material entorpecente.



Além da forma de atuação, a investigação também mostrou como as lideranças agiam e a divisão de funções dentro da facção. Os denunciados Leonardo Silva, o “Léo do Perez”, Jorge Fabricio, Bruno de Almeida, Jacson Lima e Willemsen Luiz, o “Vidigal”, ocupavam postos de chefia em diferentes comunidades.

Abaixo deles, na gerência, foram identificados Isaquiel Rodrigues, Felipe Henrique, Pablo Miguel, o “Bigode”, Marco Thomaz, o “Sem Roupa”, Marcos Alex, Jefferson Pereira e Jéssica da Silva. Os outros dezesseis denunciados ocupavam postos inferiores na hierarquia de comando.



A denúncia ressalta que os crimes do grupo não se resumiam ao comércio de drogas, mas também a delitos violentos e patrimoniais que serviam para sustentar o controle de áreas. Eles também recrutavam adolescentes para funções mais expostas a risco, como "olheiro", "vapor" e "avião".



Todos os denunciados irão responder pelo crime de associação para o tráfico. A denúncia foi recebida pela Vara Criminal de Angra dos Reis.