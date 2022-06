O presidente da Câmara de Angra dos Reis, Helinho do Sindicato, mostra fotografias da audiência que realizou em 2013 para defender o emprego dos trabalhadores - Foto: Reprodução TV Câmara

Publicado 24/06/2022 11:16

Angra dos Reis – O clima esquentou durante a sessão desta quinta-feira (23) na Câmara Municipal. O presidente da Casa, Hélio Severino, mais conhecido como Helinho do Sindicato (Agir), acusou a atual presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Cristiane Marcolino, de denegrir sua imagem nas redes sociais quanto ao seu trabalho quando representante da entidade.



De acordo com o presidente da câmara, a polêmica teve início em uma das sessões da semana passada, quando ele e os vereadores Jorge Eduardo e Charles Neves, ambos do Patriota, criticaram a postura do estaleiro instalado na cidade, que estaria contratando metalúrgicos de outras cidades em detrimento dos profissionais das regiões Costa Verde e Sul Fluminense.



- Se precisar de profissionais, Angra, Rio Claro, Paraty, Mangaratiba e todas as cidades da nossa região tem mão de obra qualificada para oferecer. Quer defender o estaleiro, defenda, mas não vá para a rede social contar mentiras -, disse Helinho da tribuna da Câmara.



Em um vídeo que circulou nesta semana nas redes sociais, Cristiane Marcolino acusa o presidente da câmara de ser o criador da “ficha suja”, uma espécie de mancha na carteira de trabalho de alguns profissionais que os impediriam de voltar a trabalhar no estaleiro. Esse procedimento teria começado a funcionar em 2009, mas Helinho só chegou à presidência do sindicato em 2011.



- Após ser eleito vereador, minha primeira ação como parlamentar foi pedir a realização de uma audiência pública para discutir a questão dos “fichas sujas”. Esse evento teve uma grande repercussão junto aos trabalhadores, que compareceram em massa. Por isso não posso admitir ser caluniado desta forma -, disse Helinho.



Em um discurso inflamado, o presidente da câmara mostrou fotos da audiência pública e citou nominalmente diversas entidades representativas que estiveram presentes, como a seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OABAngra), presidentes de sindicatos, além presidentes de associações de moradores do município.



A fala ganhou o apoio dos presentes ao plenário Benedito Adelino, assim como o reconhecimento dos vereadores Charles Neves, Luciana Valverde (MDB), Jane Veiga (MDB) e Jorge Eduardo.



Helinho do Sindicato estuda agora se vai pedir judicialmente uma retratação pública da presidente do sindicato dos metalúrgicos, assim como das páginas que divulgaram seu vídeo nas redes sociais.