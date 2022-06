O projeto está sendo discutido pela prefeitura de Angra e por representantes do CEDERJ, CEFET, Faculdade Estácio de Sá, Colégio Naval e Sebrae - Foto: Divulgação prefeitura de Angra

Publicado 22/06/2022 20:03

Angra dos Reis – A cidade do Litoral Sul do Rio de Janeiro trabalha na preparação de um projeto que pode dar às startups e aos pequenos empreendedores de tecnologia um espaço físico para que elas continuem funcionando e apresentando soluções tecnológicas voltadas para a economia do mar.



Batizado com o nome de “Angra Parque Tecnológico do Mar”, o projeto pretende fomentar o desenvolvimento do “ecossistema” de inovação existente no município, que tem grande parte de sua economia gerada nas águas da Baía da Ilha Grande.



- Angra tem estaleiro, porto, usinas nucleares, pesca, uma das maiores frotas náuticas do Brasil e um terminal petrolífero. Por isso, o Parque Tecnológico terá seu ecossistema vocacionado a essa parte tão importante de nossa cidade -, afirmou o prefeito Fernando Jordão.



Para que o projeto seja implantado, a prefeitura criou uma lei que estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica e criou um Programa de Incentivo a instalação de empresas, um Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e um Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.



Nesta semana foi publicado um decreto permitindo o início da operação do Fundo de Desenvolvimento Econômico, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que será composto por representantes do Governo, Universidades e empresas que operam no município.



- Queremos que os jovens de Angra dos Reis tenham acesso a novas oportunidades e sabemos que o Parque Tecnológico é uma importante ferramenta nesse processo, pois será um local de fomento de tecnologia e de inovação, com projetos e ações voltadas para o futuro -, disse o secretário de Governo, Claudio Ferreti.



Em breve terão início as obras de reforma dos prédios que abrigarão o parque e a formação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que vai estabelecer os critérios de enquadramento de projetos no programa de incentivo, condições de incentivo à instalação e expansão de empresas e fiscalização dos projetos incentivados.



- A Prefeitura também trabalha para criar e operar, através do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, um CNPJ e uma conta bancária do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, permitindo, assim, o recebimento de aporte financeiro de empresas e instituições para os investimentos relacionados ao Parque Tecnológico -, afirmou André Pimenta, secretário de Planejamento e Parcerias.