O grupo de Angra dos Reis vai interagir com o público baiano e com os espectadores através do chat on line Foto: Divulgação

Publicado 19/06/2022 10:31

Angra dos Reis - O projeto Palco Giratório, iniciativa do Sesc para promover intercâmbio cultural pelo país, promove um debate e troca de ideias entre artistas de regiões distantes nesta segunda-feira (20). Dentro da programação, o grupo angrense Artêros participa de um debate online transmitido ao vivo no canal do Youtube do Sesc Paraty, na segunda-feira, dia 20 de junho, às 20h. Eles vão interagir com o grupo Abian, do estado da Bahia.



A participação dos grupos fará parte da atividade Pensamento Giratório, um convite à artistas de localidades distintas para falar sobre aspectos artísticos, abordando questões relacionadas à pesquisa e processos. A intenção é dar oportunidade à eles de se aprofundar em temas que permeiam a linguagem teatral, corporal, musical e da dança.



Além de promover o intercâmbio entre os artistas, o diálogo inclui ainda o público espectador, que poderá participar através perguntas e comentários enviados no “chat” do canal.