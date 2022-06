Além das reuniões presenciais, os moradores poderão dar sua colaboração através da internet - Foto: Divulgação

Angra dos Reis – A partir desta semana os moradores da cidade do litoral Sul do Rio de Janeiro terão uma nova forma para participar da elaboração do Plano Diretor do município. Além das reuniões presenciais, eles poderão preencher um formulário de participação on-line disponível no site www.planodiretor.angra.rj.gov.br

Assim, todos os moradores passam a ter uma forma de contribuir com as diretrizes do ordenamento e ocupação territorial do município. As reuniões presenciais continuarão acontecendo em diversos bairros e localidades de Angra.





- A participação de todos é muito importante. Quem quiser colaborar pode acessar o site do Plano Diretor clicando no banner que está na página principal da Prefeitura de Angra ( www.angra.rj.gov.br ) ou indo diretamente no site do plano. Chegando ao site do Plano Diretor, no canto superior direito está a aba Participação Popular. Basta clicar e acessar o Formulário de Participação -, disse Mário Reis, presidente do instituto de Meio Ambiente de Angra dos Reis.

Uma das perguntas mais importantes que o morador pode responder é “Como você vê Angra dos Reis daqui a 10 anos” e a promessa é que o preenchimento do formulário é feito de forma rápida e simples.



O Plano Diretor é o conjunto de leis e regras para o direcionamento e desenvolvimento da cidade. Com vigência de dez anos, ele ordena aspectos físicos e territoriais, servindo de diretriz para o desenvolvimento urbano organizado e sustentável.



Ao final deste prazo, precisa ser revisto, para que um novo seja elaborado. O processo atual inclui no debate a simplificação da legislação, atualização de algumas demandas, visão de futuro e aspectos que podem ser melhorados.



Nesta terça-feira (14), a reunião presencial acontece no Centro de Estudos Ambientais (CEA), com moradores das ilhas da Baía da Ilha Grande.



No dia seguinte será a vez dos moradores da Ilha Grande que vivem nas praias de Freguesia de Santana, Guaxuma, Enseada das Estrelas, Vila do Abraão, Abraãozinho, Enseada das Palmas e Ponta dos Castelhanos. A reunião será no auditório do Inea, na Vila do Abraão, às 9h30.