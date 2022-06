O clima foi de festa na manhã desta terça-feira durante o anúncio dos investimentos na ampliação do aeroporto - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 07/06/2022 18:49

Costa Verde – Um dia histórico. Assim os moradores de Angra dos Reis estão classificando esta terça-feira, dia 7 de junho. O dia ficará marcado como aquele em que as obras de ampliação e revitalização do Aeroporto Carmelo Jordão finalmente foram anunciadas. Desde 1998, havia a expectativa de que a ampliação fosse executada.



As obras de extensão da pista, que passará a ter 90 metros a mais que a atual, possibilitarão o aumento do porte dos aviões que pousam e decolam e o aumento do número de passageiros. As intervenções incluem a complementação do pátio de aeronaves e da nova pista de táxi aéreo, sinalização horizontal, recapeamento e ampliação da pista sobre o mar, implementação de balizamento noturno, iluminação de pátio, sinalização vertical e construção de cerca operacional.



– As obras vão mudar completamente o patamar do local, com voos comerciais de aviões com capacidade para até 90 passageiros e um novo terminal de atendimento mais completo àqueles que utilizarão o aeroporto -, informou o diretor da Angra Aeroportos, Marco Gravatá Galvão.



Mais de R$ 26 milhões serão investidos numa parceria entre os poderes federal, estadual e a prefeitura de Angra. A obras ainda não tem data para ser iniciadas, mas a intenção é que a primeira fase seja finalizada no início da alta temporada de 2023. De acordo com projeções da Angra Aeroportos, mais de mil empregos diretos serão gerados com as intervenções.



– O aeroporto de Angra é fundamental para impulsionar a capacidade de empreender de toda a (região) Costa Verde –, disse o governador Cláudio Castro, que estava presente no evento, ao lado do senador Flávio Bolsonaro.



A área do aeroporto também deverá ganhar uma marina, um centro de convenções, um hotel e um centro comercial na próxima fase do projeto.



– Há tempos falamos da ampliação do aeroporto. Hoje estamos em um alinhamento total entre o governo federal, o governo estadual e a prefeitura de Angra, numa oportunidade única para o município –, conclui o prefeito Fernando Jordão.



A cerimônia de lançamento das obras foi prestigiada por um grande número de pessoas e por deputados federais e estaduais, além de vereadores de Angra dos Reis. A deputada estadual Célia Jordão (PL) representou a Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).



- Investir no aeroporto de Angra dos Reis é facilitar o acesso de turistas aos municípios da Costa Verde, Médio Paraíba e Sul Fluminense. Com isso, estaremos aumentando o número de empregos, gerando mais renda para as famílias -, destacou a parlamentar.