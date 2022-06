Bandas e cantores da cidade vão abrir os shows no Cais de Santa Luzia - Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 22:25

Angra dos Reis – Após uma semana do início da parte religiosa da secular Festa do Divino Espírito Santo, que começou no dia 27 de maio, a parte cultural terá início nessa sexta-feira (3) com a chegada do Menino Imperador no Cais de Santa Luzia, às 11h. A partir de 21h acontecem as tradicionais danças dos Coquinhos, Lanceiros e os shows de bandas locais, que antecedem a apresentação da cantora Maria Rita.



No sábado, logo após o último dia da novena, o Cais de Santa Luzia recebe as danças folclóricas Jardineiras, Velhos e Marujos, e termina com o show do cantor José Augusto, sucesso dos anos 80 e 90.



Para fechar a programação profana, domingo tem as reapresentações de todas as danças folclóricas e o show da cantora Paula Fernandes.



- Pensamos numa programação para a família angrense. Enquanto gestores, temos que valorizar o artista angrense, e o munícipe pode ter a certeza de que a cada apresentação de um cantor de renome nacional, os angrenses continuarão a ter vez em nossas programações -, enfatizou Andrei Lara, secretário municipal de Cultura e Patrimônio.



Durante os três dias de festa, a empresa que faz o transporte coletivo da cidade colocará horários extras nas linhas que circulam no município.