Segundo dados da secretaria de Educação, cerca de 23 mil alunos serão beneficiados pelos cartões - Foto: Divulgação

Segundo dados da secretaria de Educação, cerca de 23 mil alunos serão beneficiados pelos cartões Foto: Divulgação

Publicado 02/06/2022 21:05

Angra dos Reis – A secretaria municipal de Educação vai entregar os primeiros cartões para a compra de material escolar e uniformes nesta sexta-feira (3). Previstos para ser entregues inicialmente em maio, a entrega dos cartões atrasaram em um mês devido a um recurso judicial impetrado por uma das empresas participantes da licitação. Com o benefício, cerca de 23 mil alunos da rede pública municipal de ensino poderão fazer as compras em 32 estabelecimentos credenciados.

- Este é um investimento de R$ 20 milhões que a prefeitura de Angra está fazendo para uma educação pública de qualidade para os nossos alunos. E esta verba vai voltar para a economia da cidade, com geração de emprego e renda para todo o município -, frisou o prefeito Fernando Jordão.

Durante a cerimônia, 380 alunos da educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos receberão os primeiros cartões magnéticos. A entrega para os demais estudantes acontece na semana que vem nas próprias unidades de ensino, em cronograma que será informado pela direção de cada escola.

A secretaria de Educação informou que a aquisição de todos os itens e quantidades previstas nas listas de material e uniforme é obrigatória e não podem ser adquiridos itens que não estejam especificados.

Os beneficiários terão prazo de 90 dias, a partir da data de recebimento, para utilizar o crédito dos cartões. Após esse prazo, o saldo será bloqueado. Os créditos que não forem utilizados voltarão para os cofres públicos.

Com o Cartão Material Escolar poderão ser adquiridos itens como cadernos, mochila, pastas para arquivar papéis, estojo, lápis e borracha. Todos os 23 mil alunos receberão o Cartão Material Escolar, já os Cartões Uniforme Escolar serão entregues a todos os estudantes, com exceção dos alunos da Escola Municipal Cívico-militar, que tem uniformes específicos que serão entregues até o fim do mês.