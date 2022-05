Publicado 30/05/2022 19:39

Angra dos Reis – Um atropelamento na tarde desta segunda-feira (30) deixou um menino de 7 anos gravemente ferido na Rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro Lambicada, região de Jacuecanga. O garoto teve uma perna esmagada depois ao ser atropelado por um ônibus.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostrou o menino em estado de choque pouco após o acidente pedindo ajuda a um “tio” enquanto uma mulher tentava acalmá-lo até a chegada do socorro. Ele sofreu fratura exposta na perna esquerda.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros à criança que foi levada para o Hospital Municipal da Japuíba. A unidade não revelou o estado de saúde do menino.

A empresa que presta o serviço de transporte urbano em Angra disse em nota que “lamenta o acidente e que está prestando toda a assistência à família da criança. A nota ainda afirma que "o veículo estava se aproximando do ponto (de ônibus), quando uma criança correu para a pista".

De acordo com o delegado Vílson Almeida, titular da delegacia de Polícia Civil do município (166ª DP), o motorista e testemunhas serão ouvidos para esclarecer as circunstâncias do acidente.