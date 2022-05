O fogo queimou boa parte da vegetação e deu bastante trabalho aos bombeiros até ser apagado - Foto: Corpo de Bombeiros/AR

Publicado 27/05/2022 10:56

Angra dos Reis – Homens do 10º Grupamento de Bombeiros Militar enfrentaram um grande incêndio na tarde de ontem (26) no bairro Enseada. O fogo começou a queimar a vegetação por volta de 14h e tomou grande proporção, exigindo dos bombeiros muito trabalho para apagar as chamas. O incêndio só foi controlado às 22h, com a ajuda de bombeiros do quartel do bairro Frade.



De acordo com as informações recebidas de um guarda florestal, o incêndio teria sido causado de forma proposital. Segundo o guarda, um grupo de pessoas estava no alto do morro e colocou fogo em um determinado ponto. As chamas se alastraram rapidamente devido à vegetação seca.



Uma área de aproximadamente 93 mil metros quadrados foi queimada. Apesar da extensão, nenhuma casa foi atingida e ninguém ficou ferido.

Foram necessários deslocar 16 bombeiros para atender a ocorrência. Devido à dificuldade de acesso, foi utilizada a tática de combate direto e indireto, isolando partes do fogo.

A área atingida fica no bairro Enseada e faz parte do projeto Parque da Cidade, que está sendo implantado em Angra Foto: Divulgação

O Corpo de Bombeiros solicita que as pessoas evitem colocar fogo em beira de estrada e no alto dos morros neste período de estiagem. Também deve ser evitado jogar "guimba" de cigarros na beirada de estradas e evitar fazer queimadas, pois elas podem fugir do controle, gerando um grande incêndio, como ocorreu na tarde de ontem.