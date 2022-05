O futuro Parque da Cidade será mais uma opção de lazer para os turistas que visitam Angra dos Reis - Foto: Divulgação

O futuro Parque da Cidade será mais uma opção de lazer para os turistas que visitam Angra dos Reis Foto: Divulgação

Publicado 24/05/2022 20:04

Angra dos Reis – Muito em breve os turistas que visitam a cidade terão um novo atrativo à sua disposição. O Parque Natural Municipal da Mata Atlântica, ou Parque da Cidade, será um complexo turístico com lojas, restaurantes, mirantes, hospedagens, trilhas, pistas de ciclismo, restaurante 360°, museu, anfiteatro, horto, trenó e teleférico. Nele serão exploradas as modalidades de mountain bike, trekking, arvorismo, voo livre e escalada.

O lançamento do edital de licitação da concessão do parque foi realizado na semana passada e versa sobre a prestação de serviços como a realização das obras de implantação, gestão, operação e manutenção do Parque da Cidade.

- Esse foi o passo mais recente para o processo de implantação do parque, depois da elaboração do seu Plano de Manejo e realização de Consulta e Audiência Pública -, disse André Pimenta, Secretário de Planejamento e Parcerias.

O próximo passo é a concessão do Parque que está marcada para o dia 14 de julho, na B3, Bolsa de Valores de São Paulo. A empresa vencedora ficará responsável pela gestão do acesso, sede, pórtico e trilhas do parque.

A prefeitura de Angra recebeu recursos na casa dos R$ 10 milhões do Ministério do Turismo para construção da estrada de acesso ao parque, que terá início no bairro Encruzo da Enseada e irá até a parte alta dos morros do Centro da cidade.

– Além da estrada, o município precisará também realizar uma obra para construção de estacionamento, feita com recursos próprios. O Parque irá modernizar e desenvolver o turismo na área continental de Angra dos Reis –, destacou Pimenta.

O início das obras já foi autorizado e homologado pela Caixa Econômica Federal e está em processo de licitação.



– Nossa cidade possui um fluxo de 215 mil turistas por ano, incluindo 49 transatlânticos com 2000 pessoas cada. O Parque da Cidade será uma grande oportunidade para o turista que atracar em Angra ter mais opções de atividades turísticas e poder sair daqui muito mais satisfeito –, frisou Fernando Jordão, Prefeito da cidade.