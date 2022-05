As famílias vítimas das chuvas receberam as doações no CRAS do Parque Mambucaba - Foto: Divulgação

As famílias vítimas das chuvas receberam as doações no CRAS do Parque Mambucaba Foto: Divulgação

Publicado 20/05/2022 11:15

Angra dos Reis – Ana Maria Moreira, de 56 anos, moradora do Parque Mambucaba há 35 anos, perdeu todos os pertences da casa onde vive, na Rua 12, durante as chuvas deste ano. Ontem (19), ela foi uma das primeiras pessoas a receber um dos kits adquiridos pela prefeitura de Angra para auxiliar as vítimas das enchentes que ocorreram no bairro.



- A água subiu 1 metro e meio e não sobrou nada que pudesse aproveitar em casa. Hoje vivo de doações, que são desde as roupas que estou usando à comida que coloco no prato -, disse Ana Maria, que está desempregada e sobrevive dos programas ofertados pelo CRAS, através do governo federal.



Sandra Regina da Silva, de 51 anos, foi outra moradora que chegou cedo para receber as doações.



- Estou desempregada e, além disso, perdi móveis, alimentos, e quase tudo que havia na minha casa. Se não fosse a ajuda que venho recebendo, não sei como estaria sobrevivendo -, disse Sandra.

Com um sorriso estampado no rosto, Ana Maria Moreira recebeu a ajuda oferecida pelo poder público Foto: Divulgação

Ao todo, as famílias do Parque Mambucaba que foram prejudicadas pelo volume histórico de chuva registrado no início de abril, vão receber 4.879 cestas básicas (com 19 tipos de alimento) e o mesmo número de kits de limpeza (com 17 itens). Também estão sendo disponibilizados 2.500 kits de higiene pessoal (com 14 produtos), 500 colchões de solteiro e 2.500 kits dormitórios, com lençol, fronha e cobertor.



As entregas estão sendo organizadas pela secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e vão atender ainda famílias da Ilha Grande, Monsuaba e outras localidades também atingidas pelas chuvas. Todos os itens foram adquiridos com recursos da assistência humanitária que a União destinou à Angra dos Reis.



- Inicialmente, o município utilizou recursos próprios para atender as famílias que precisaram de alimentos, medicação, roupas, entre outros itens. Agora damos continuidade à assistência e vamos continuar acompanhando esses moradores por meio dos CRAS -, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio, lembrando que a assistência será mantida através dos programas sociais ofertados pelo poder público.



O critério para definir os beneficiários levou em consideração informações da Defesa Civil (notificações, interdições e apontamentos de ruas e áreas alagadas), além dos atendimentos realizados pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das áreas atingidas pelas chuvas. Ao todo, as famílias do Parque Mambucaba que foram prejudicadas pelo volume histórico de chuva registrado no início de abril, vão receber 4.879 cestas básicas (com 19 tipos de alimento) e o mesmo número de kits de limpeza (com 17 itens). Também estão sendo disponibilizados 2.500 kits de higiene pessoal (com 14 produtos), 500 colchões de solteiro e 2.500 kits dormitórios, com lençol, fronha e cobertor.As entregas estão sendo organizadas pela secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania e vão atender ainda famílias da Ilha Grande, Monsuaba e outras localidades também atingidas pelas chuvas. Todos os itens foram adquiridos com recursos da assistência humanitária que a União destinou à Angra dos Reis.- Inicialmente, o município utilizou recursos próprios para atender as famílias que precisaram de alimentos, medicação, roupas, entre outros itens. Agora damos continuidade à assistência e vamos continuar acompanhando esses moradores por meio dos CRAS -, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Sampaio, lembrando que a assistência será mantida através dos programas sociais ofertados pelo poder público.O critério para definir os beneficiários levou em consideração informações da Defesa Civil (notificações, interdições e apontamentos de ruas e áreas alagadas), além dos atendimentos realizados pelo Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) das áreas atingidas pelas chuvas.