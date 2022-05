O Congresso Estadual Empresarial de Turismo do Estado do Rio de Janeiro recebeu um bom público para participar das palestras - Foto: Divulgação

Publicado 16/05/2022 11:34

Angra dos Reis – Cerca de 22 representantes de cidades cariocas e 500 pessoas participaram do IV Congresso Estadual Empresarial de Turismo do Estado do Rio de Janeiro que aconteceu no Iate Clube Aquidabã. Foram dois dias debatendo a modernização do turismo carioca através de ações integradas entre os setores público e privado com a intenção de atrair mais turistas para o Rio de Janeiro e para as cidades indutoras de turismo.



O evento, organizado pela Federação de Conventions & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, contou com palestras de figuras importantes para o turismo carioca como o secretário de estado de Turismo, Sávio Neves. Ele falou da parceria do governo com a Disney, para a comemoração dos 80 anos de Zé Carioca, personagem criado por Walt Disney para homenagear o Rio de Janeiro.



- Através dessa parceria terá um desfile de comemoração na orla de Copacabana e a criação de estátuas do personagem em todos os parques da Disney, com o QR code para divulgar ainda mais o nosso Rio de Janeiro como destino turístico -, explicou Sávio.



Durante as palestras ministradas no evento, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer os stands de empresas e cidades que aproveitaram a ocasião para divulgar seus trabalhos e produtos turísticos.

O Angra dos Reis e Ilha Grande Convention & Visitors Bureau recebeu o título de utilidade pública estadual da Alerj, concedido pela deputada Célia Jordão (PL), membro da Comissão de Turismo da Casa.



O prefeito de Angra lembrou que dois grandes problemas que afetam diretamente o turismo da região Costa Verde estão sendo resolvidos.



– Conseguimos equacionar dois grandes gargalos: a melhoria da (rodovia) Rio-Santos e a ampliação do aeroporto de Angra dos Reis. Essas são duas ferramentas importantes para o desenvolvimento do nosso turismo. Em breve, o governador virá à Angra para a assinatura da ordem de serviço para o início da obra do aeroporto, e a Rio-Santos já está em processo de reconstrução -, informou Fernando Jordão.



Em breve, a Federação de Conventions & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro divulgará o local da quinta edição do congresso, que ocorrerá em uma cidade da região Serrana. Algumas cidades já se candidataram e em breve a escolhida será anunciada.