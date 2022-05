Publicado 16/05/2022 10:34

Angra dos Reis – Um homem de 49 anos foi preso na sexta-feira (13) dentro do Fórum quando foi buscar informações sobre um processo. Quando a funcionária fez a busca pelas informações solicitadas, percebeu que havia um mandado de prisão em aberto contra Antônio Pascoal Generoso por estupro de vulnerável. O crime aconteceu em 2019.



De acordo com relatos da mãe da vítima, na época a menina estava com 6 anos de idade. Antônio era seu ex-companheiro e foi até a casa dela para levar dinheiro e um colchão para seus filhos. Antônio também fez alguns reparos na residência. Em certo momento, a mãe flagrou o ex-companheiro em cima da filha, falando algo em seu ouvido e tentando penetrar a menina.



Ao saber da presença de Antônio no Fórum, policiais da 166ª DP em conjunto com a PM, foram ao local e prenderam Antônio ainda no prédio do Fórum enquanto ele aguardava as informações de seu processo.



Ele foi levado para a delegacia de Angra dos Reis, onde ficou detido até a tarde de ontem, domingo (15), quando foi transferido para o presídio de Volta Redonda.



Este foi o segundo homem preso por estupro de vulnerável na semana passada. Na quarta-feira (11), a Polícia Civil prendeu Maurício Pinheiro dos Santos dentro do Condomínio onde trabalhava, no bairro Bracuí.