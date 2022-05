A pesca do camarão rosa só será liberada no dia 1º de junho - Foto: Divulgação/PF

Publicado 12/05/2022 12:04

Angra dos Reis – A Polícia Federal prendeu dois homens que estavam pescando camarão rosa na Baia da Ilha Grande, próximo à Praia Vermelha e à Gruta do Acaiá. A prisão aconteceu ontem, quarta-feira (11) e a identidade dos homens não foi divulgada.



A pesca do camarão rosa está suspensa desde o dia 1º de março e só será liberada no dia 1º de junho. Até 31 de maio a espécie não pode ser capturada, estando os infratores sujeitos a serem processados por crime ambiental, pagamento de multa com valor de acordo com a quantidade de camarão capturado, além da apreensão dos equipamentos de pesca.



A ação da Polícia Federal foi em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Os presos responderão pelo crime de pesca ilegal, com pena que pode chegar até três anos de detenção.