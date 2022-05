O festival vai acontecer de 8 a 10 de julho, na Vila do Abraão, na Ilha Grande - Foto: Divulgação

Publicado 10/05/2022 10:59

Angra dos Reis - Após dois anos ocorrendo de forma on-line devido à pandemia de Covid-19, o Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande voltará a ser realizado com a presença de público neste ano. A 19ª edição do evento será realizada na Vila do Abraão, de 8 a 10 de julho, e as inscrições para compositores e cantores estão abertas.





As inscrições vão até 12 de junho e são gratuitas. Os interessados devem fazer o download da ficha de inscrição no site da prefeitura de Angra ( www.angra.rj.gov.br ) e enviar o documento preenchido e digitalizado no formato PDF para o e-mail [email protected]

Também deverão ser enviados a música gravada em formato MP3 com o título e o nome do autor no arquivo, a letra da música em PDF e o arquivo de texto com a letra da música na íntegra, também em PDF.



O participante poderá inscrever até três canções no Tema Livre e duas no Tema Ecologia, que deverá destacar as belezas naturais da Baía da Ilha Grande. A listagem com as canções selecionadas será divulgada no dia 20 de junho, no site da prefeitura de Angra, onde também pode ser encontrado o regulamento com todas as informações sobre o festival.

Há 19 anos, o evento estimula a produção de músicas inéditas ajudando a abrir espaço para compositores e intérpretes da música popular brasileira de todos os gêneros. Outro objetivo é incentivar o interesse da população pela música como fonte de cultura e lazer, além de promover o intercâmbio cultural com os mais variados profissionais e gêneros musicais do país.



- O Festival de Música e Ecologia da Ilha Grande é um dos mais importantes do Brasil, e mesmo na pandemia, não deixamos de realizá-lo. Fizemos de forma on-line e retornamos agora presencialmente –, destacou o secretário de Eventos, João Willy.



Sobre as atrações do festival, João Willy informou que sua secretaria está negociando com uma banda nacional dos anos 80 que vai se apresentar no Rock in Rio e um grande nome do Clube da Esquina.

Confira a premiação que será oferecida pela organização do festival:



Melhor música – Tema Livre



1º lugar: R$ 5.000,00 + troféu

2º lugar: R$ 3.000,00 + troféu

3º lugar: R$ 1.500,00 + troféu



Melhor música do Tema Ecologia

Vencedor único: R$ 4.500,00 + troféu



Melhor Intérprete



Vencedor único: R$ 4.200,00 + troféu