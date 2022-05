Roni é suspeito de ter feito os disparos que feriram cinco pessoas na passagem de ano na Praia do Anil - Foto: Divulgação

Roni é suspeito de ter feito os disparos que feriram cinco pessoas na passagem de ano na Praia do Anil Foto: Divulgação

Publicado 06/05/2022 10:11

Angra dos Reis – A Polícia Rodoviária Federal de Muriaé (MG) prendeu na tarde de ontem (5) Roni Souza Ferreira, de 21 anos, procurado por ser suspeito de ter efetuado os disparos que feriram cinco pessoas após o show da dupla Maiara e Maraísa, no Réveillon deste ano em Angra dos Reis. O Disque Denúncia confirmou a prisão através da publicação de um cartaz na manhã desta sexta-feira (6).

O Disque Denúncia divulgou o cartaz da prisão de Roni na manhã desta sexta-feira (6) Foto: Divulgação

De acordo com a PRF mineira, a prisão de Roni aconteceu durante um patrulhamento de rotina na BR-116. Os patrulheiros encontraram um mandado de prisão por homicídio e outro pela autoria dos tiros que feriram cinco pessoas após o show de passagem de ano na Praia do Anil.O delegado titular da delegacia de Angra dos Reis, Vílson Almeida, está no Rio de Janeiro para participar de reuniões, mas disse que vai acompanhar o caso e a transferência de Roni.