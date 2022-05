Momento em que "Coroa" foi detido por policiais civis e federais em São Gonçalo. Ele está sendo conduzido para a delegacia de Angra - Foto; Divulgação Polícia Civil/AR

Momento em que "Coroa" foi detido por policiais civis e federais em São Gonçalo. Ele está sendo conduzido para a delegacia de Angra Foto; Divulgação Polícia Civil/AR

Angra dos Reis – Mattheus dos Santos Machado, o “Coroa”, de 20 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira (4) em Columbandê, São Gonçalo. Ele estava escondido na casa de seu pai desde segunda-feira, após ter fugido de Angra dos Reis. “Coroa” é apontado pela Polícia Civil como o autor dos disparos que levaram à morte da menina Karina Sobral de Souza, de 9 anos, na noite do último domingo (1).



Agentes da delegacia de Angra (166ª DP), em conjuntos com policiais federais da cidade, foram à São Gonçalo conferir uma informação de que Coroa estaria escondido na casa do pai desde que havia fugido. Eles estavam de posse de um mandado de prisão temporária emitido pela justiça.



De acordo com Vílson Almeida, delegado titular de Angra dos Reis, o vídeo de uma câmera de segurança, encontrado na manhã seguinte ao crime, foi fundamental para a elucidação do caso.



- Com as imagens em mãos, praticamente em dois dias demos uma rápida resposta a esse evento trágico em nossa cidade. Neste curto espaço de tempo, nós investigamos, representamos pela prisão temporária e com a agilidade do Ministério Público e do poder judiciário, conseguimos efetuar essa prisão e mostrar para a sociedade que o crime não compensa -, declarou Almeida.

A menor Karina morreu na noite do último domingo (1) após ser atingida no pescoço por uma bala perdida na Rua Luiz Pascou Vicaroni, esquina com a Rua João Gregorio Galindo, no bairro Volta Fria.

De acordo com a polícia, o tiro foi disparado por Mattheus dos Santos Machado, o “Coroa”, durante uma perseguição a um desafeto conhecido como “Cotonete”.



Outro envolvido no crime, Felype da Silva Ribeiro, de 18 anos, que levou “Coroa” de moto para matar ‘Cotonete”, está preso desde ontem.



O corpo da menina Karina foi sepultado na manhã de segunda-feira (2) no cemitério do bairro Serra D’Água sob forte clima de comoção de parentes e amigos.