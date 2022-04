Cursos oferecidos são gratuitos e serão ministrados pela internet - Foto: Divulgação

Publicado 28/04/2022 12:03

Angra dos Reis - Quem deseja empreender, possui um projeto ou quer saber mais sobre inovação tem até domingo (1) para aproveitar a oportunidade de obter apoio para negócios em desenvolvimento.

O Programa de Germinação de Impacto (PGI) encerra as inscrições para o curso de capacitação no próximo domingo (1). Na sexta-feira (8) se encerram as inscrições para o programa de pré-incubação.

O objetivo do programa é o desenvolvimento local de negócios de impacto socioambiental (NIS) em Angra dos Reis.



O programa vai proporcionar a capacitação online em empreendedorismo de moradores da região, além da pré-incubação virtual de oito projetos/negócios de impacto socioambiental locais ao longo de seis meses.





A capacitação e a pré-incubação são gratuitas. O Programa de Germinação de Impacto (PGI) está sendo oferecido por meio da secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura do município, em parceria com o Instituto Gênesis, da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-Rio), e em cooperação com Furnas.



Para se cadastrar nas capacitações e no programa basta clicar







