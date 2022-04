De acordo com o secretário Paulo Fortunato, as escolas da rede municipal de Angra atendem a mais de 23 mil alunos - Foto: Divulgação

Angra dos Reis - A próxima segunda-feira (25) será de retorno às aulas na cidade, após a antecipação do recesso escolar devido aos problemas causados pelas chuvas. Equipes do Departamento de Infraestrutura da secretaria municipal de Educação concluíram os trabalhos de manutenção das 85 unidades da rede, que atendem a mais de 23 mil alunos, além de profissionais da educação.



Este ano o retorno às atividades será diferenciado em três unidades de ensino do bairro Monsuaba, onde 11 pessoas perderam a vida em um deslizamento de terra. Nas escolas municipais Raul Pompeia, Benedito dos Santos Barbosa e Maria Lúcia Pereira, uma equipe multiprofissional, composta por fonoaudiólogo, psicólogo e assistente social, passará o dia em atividades direcionadas junto aos alunos e profissionais da educação.



O objetivo é trabalhar, através de atividades pedagógicas, o drama vivido pelas famílias do bairro, provocados pelas chuvas no início do mês.



- Essa comunidade foi profundamente abalada pelos estragos provocados pelas chuvas e com a perda de vidas, casas destruídas e mudança para novos lares. Tudo isso precisa ser conversado com as crianças, com o devido acompanhamento de profissionais da educação -, ressaltou a superintendente da secretaria municipal de Educação, Maria Verônica Ferreira.



Recesso



A antecipação do recesso escolar foi determinada devido aos danos provocados pelas chuvas. A legislação que regulamentou a medida foi a resolução 011, de 7 de abril deste ano, que manteve os 200 dias letivos.



- Usamos o recesso para a reorganização das escolas e demos tempo para que as famílias pudessem retomar suas vidas e para que pudéssemos dar maior apoio à população -, explicou Paulo Fortunato, secretário de Educação do município.