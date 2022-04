O desassoreamento completo do Rio Japuiba deve estar concluído em 30 dias - Foto: Divulgação

O desassoreamento completo do Rio Japuiba deve estar concluído em 30 diasFoto: Divulgação

Publicado 20/04/2022 15:43

Angra dos Reis - Pelos próximos trinta dias, equipes da secretaria de Serviços Públicos irão trabalhar no desassoreamento do Rio Japuiba, ação considerada essencial para a prevenção de alagamentos em períodos de chuva forte. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, o maquinário utilizado no Rio Japuíba é uma escavadeira de braço longo, o que permite o acesso à parte mais profunda do rio.



- É um trabalho que demanda muita atenção e se torna imprescindível para evitar alagamentos nas localidades próximas a esses rios e canais -, ressaltou o secretário.



O início do trabalho chamou a atenção dos moradores do bairro Japuiba e obteve apoio da Associação de Moradores da Vila Nova. O presidente da entidade, Alexsandro Carioca, falou sobre os alagamentos causados no início deste mês.



- Em algumas localidades do bairro, a água chegou a um metro de altura nas últimas chuvas que castigaram a cidade este ano. Esperamos que, com essa limpeza no rio, as enchentes acabem -, ressaltou Alexsandro.



Ao todo, a prefeitura de Angra irá realizar 23 intervenções semelhantes em 15 localidades com o objetivo de garantir o escoamento da água da chuva, evitando transtornos como as enchentes.



As ações foram autorizadas pelo Instituto Estadual de Ambiente (Inea), mediante pedido do munícipio para a execução do programa de desassoreamento de rios e canais que deverá ser concluído em 120 dias.

Os bairros Jacuecanga e Belém já foram atendidos. Os próximos a receberem as equipes do Serviço Público serão Parque Mambucaba, Vila do Abraão (Ilha Grande), além de Bracuí, Ariró, Pontal, Frade, Centro, Camorim, Monsuaba e Cantagalo.



Para executar os serviços, o município destinou escavadeiras, retroescavadeiras, caminhões, balsa com batelão, um trator de esteira, pá carregadeira e escavadeira de braço longo.