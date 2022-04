Aproximadamente mil pessoas participaram da ação social realizada nesta quarta-feira no Parque Mambucaba - Foto: Divulgação

Publicado 13/04/2022 17:05

Angra dos Reis - Pelo menos mil pessoas buscaram atendimentos da primeira etapa do “Programa RJ para Todos” e “Prefeitura Presente”, nesta quarta-feira (13) no Parque Mambucaba. A maioria esteve no local à procura da emissão gratuita de documentação, em especial as segundas vias de identidade e certidão de nascimento, seguidas de orientações sobre o Programa Recomeçar, que registrou 129 atendimentos, e o Cadastro Único, com 70 atendimentos.



Sandra Regina da Silva, de 51 anos, foi uma das pessoas que buscou apoio público. Ela perdeu os móveis e documentos durante uma enchente na localidade. Desempregada, a moradora buscou orientações sobre programas sociais e segunda via de documentos.



- Não tenho mais a quem recorrer. Vim buscar informações sobre o Cadastro Único e, estando aqui, também vou fazer uma avaliação com os profissionais de saúde -, contou ela, que foi orientada a passar pelo atendimento de uma nutricionista.



Já Marizelia da Silva, de 22 anos, que também teve a casa atingida pela chuva, esteve na ação para pedir a emissão de carteira de identidade para o filho Micael, de seis anos.



- Eu não tinha dinheiro para pagar pela identidade que preciso para entregar na escola do meu filho, por isso essa ação social está sendo muito importante. Além disso, também estava difícil conseguir vaga para agendar, o que consegui fazer hoje aqui -, explicou ela.



A ação social do Parque Mambucaba também atraiu a atenção de moradores que foram em busca de serviços como corte de cabelo, colocação de tranças e recreação infantil. A estudante Lhorrana Ireneu, de 20 anos, ficou feliz com as novas tranças. Além de aprovar o serviço, a moça disse ter economizado R$ 100.



- Ficou igual a trança que gosto de usar, porém não podia fazer porque é caro – comemorou a estudante.



A recreação também agradou aos pais que puderam buscar os atendimentos sociais enquanto os pequenos se divertiam com jogos, pinturas, rodas, cantigas, entre outras.



- Meus filhos são muito agitados e, com essas brincadeiras, posso ter tempo para ser atendida – disse Paula Arruda, que levou as crianças para a ação social. A moradora foi fazer a retirada de segunda via de documentos e aproveitou para cortar o cabelo do filho mais velho, de 10 anos.



"RJ PARA TODOS" E "PREFEITURA PRESENTE" EM MONSUABA



Moradores do bairro Monsuaba receberão as ações do “Programa RJ para Todos” e “Prefeitura Presente” amanhã, quinta-feira (14). A ação acontecerá das 9h às 13 horas, na Praça Carlos Alberto Tavares Carneiro. A iniciativa dará assistência à população mais vulnerável, promovendo acesso a direitos como documentação básica gratuita, reinserção familiar, inclusão no mercado de trabalho e acolhimento social. Tudo associado às atividades de lazer, recreativas e culturais.