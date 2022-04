O material apreendido na ação foi apresentado na delegacia de Angra - Foto: Polícia Civil

Publicado 12/04/2022 16:10

Angra dos Reis – Policiais da 166ª DP prenderam um jovem que estava vendendo drogas em uma das escadarias de acesso ao Morro da Caixa d'Água, na região central da cidade. Agentes sob o comando do delegado Vilson de Almeida fizeram um cerco no local com equipes descaracterizadas e surpreenderam um grupo de traficantes.

Ao perceberem a presença dos agentes, os bandidos reagiram com disparos de arma de fogo. Os policiais revidaram e conseguiram ferir um traficante que estava armado e tentou fugir se jogando de uma ribanceira.

Houve perseguição e os policiais conseguiram prender Dênis de Paula Ricardo, de 18 anos, que confessou vender drogas na localidade. Com ele foram apreendidos 188 frascos de cocaína, 134 trouxinhas de maconha e 30 frascos de “cheirinho da loló”.

Dênis foi levado para a delegacia de Angra dos Reis onde está à disposição da Justiça.