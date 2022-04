O prefeito Jordão entregou ao governador o projeto habitacional criado para atender um dos bairros mais castigados de Angra - Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2022 17:58

Angra dos Reis - O projeto habitacional que prevê a construção de 96 unidades habitacionais no bairro Monsuaba, onde seis casas foram soterradas e 11 pessoas perderam suas vidas em decorrência de um deslizamento de terra na semana passada, foi apresentado pelo prefeito da cidade, Fernando Jordão ao governo do estado, Cláudio Castro. A entrega aconteceu no Palácio Guanabara e contou com a presença do secretário de Infraestrutura e Obras, Rogério Brandi, e da primeira-dama e deputada estadual, Célia Jordão.

Os 96 apartamentos foram divididos em três blocos com 32 unidades habitacionais e será construído com verba estadual em um terreno cedido pelo município.

Cada unidade habitacional contará com dois quartos, sala, banheiro, cozinha/área, em uma área total de 42m². O prazo estimado para a conclusão das obras é de 16 meses e os moradores que tiveram imóveis interditados receberão aluguel social até a entrega das novas residências.



Outras 16 famílias que perderam as suas casas nos deslizamentos receberão novas residências construídas em outro terreno cedido pela prefeitura do município no bairro Monsuaba. A verba para a obra será transferida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.



- O prefeito aproveitou para ceder um terreno maior para que o Governo do Estado possa construir creche e escola, demonstrando que o processo de parceria é o que faz a gente crescer –, frisou o governador Claudio Castro.