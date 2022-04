A secretaria de Educação informou a decisão no fim da tarde de hoje - Foto:Divulgação PMAR

A secretaria de Educação informou a decisão no fim da tarde de hojeFoto:Divulgação PMAR

Angra dos Reis - A secretaria municipal de Educação decidiu que o recesso escolar da rede municipal de ensino será antecipado e passa a compreender o período entre os dias 4 e 20 de abril. A medida será publicada no Boletim Oficial do município ainda nesta quinta-feira (7).



A decisão foi tomada para garantir a segurança de pais, alunos e profissionais, uma vez que existem unidades de ensino localizadas em áreas que estão com dificuldade de acesso em decorrência do temporal que atingiu a cidade na semana passada. Outras estão sendo utilizadas como ponto de apoio para os desabrigados do município.



- O momento é de muita cautela e tristeza. Esse tempo será usado para a reorganização de tudo e, em seguida, iremos receber nossos alunos da melhor forma possível. Enquanto isso, seguiremos trabalhando para apoiar a população que mais precisa –, explica Paulo Fortunato, secretário de Educação.



A resolução com o novo calendário do ano letivo também será publicada no Boletim Oficial nesta quinta prevendo o cumprimento dos 200 dias letivos, conforme previsto na legislação. O recesso é válido e será cumprido nas 85 escolas da rede municipal.



No momento, cinco unidades seguem como ponto de apoio para famílias que precisaram deixar suas casas em áreas de risco, totalizando 172 pessoas.



A relação das escolas é a seguinte:

- Escola Municipal Raul Pompéia e Escola Municipal Benedito dos Santos, no bairro Monsuaba

- Escola Municipal Amélia Araújo Lage, no bairro Garatucaia

- Escola Municipal Frei Bernardo, no bairro Parque Mambucaba

- Escola Municipal Pedro Soares, na Praia do Provetá, na Ilha Grande