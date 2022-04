O prefeito de Angra explicou ao ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, sobre o projeto habitacional para o bairro Monsuaba - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 05/04/2022 20:33

Angra dos Reis - O Ministério de Estado de Desenvolvimento anunciou nesta terça-feira (5) o aporte financeiro de R$ 2,4 milhões para ações humanitárias e o restabelecimento de serviços essenciais no município da região Costa Verde do Rio de Janeiro. Outros R$ 740 mil serão enviados à cidade para o pagamento do aluguel de embarcações que estão dando assistência aos moradores da Ilha Grande.



O anúncio foi feito na presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, que foi prestar apoio aos moradores da cidade.



- Estamos aqui prestando nossa solidariedade a Angra dos Reis, onde choveu em 48 horas o equivalente a seis meses, um fato histórico. O Governo Federal está mais do que materializado no município neste momento para colaborar no que for preciso –, informou Daniel.



O Ministro de Estado também assinou a Portaria que autoriza a transferência de recursos da secretaria nacional de Defesa Civil para a construção de unidades habitacionais para atender as pessoas que tiveram suas casas destruídas por desastres na região.



O prefeito de Angra informou que vai entregar nesta quarta-feira (6) ao governador do Rio, Cláudio Castro, o projeto habitacional elaborado para atender às vítimas do deslizamento no bairro Monsuaba. Segundo Fernando Jordão, três blocos com 32 apartamentos cada serão construídos com verbas dos governos federal e estadual em um terreno cedido pelo município.



O projeto prevê a urbanização da área e cada unidade habitacional terá dois quartos, sala, banheiro, cozinha e área de serviço em 42m². O prazo estimado para a conclusão das obras é de 16 meses. Até lá, os moradores contarão com aluguel social.

A estimativa é que cerca de 400 famílias passem a receber o benefício, mas o total só será fechado a partir das vistorias da Defesa Civil que seguem sendo realizadas.