O presidente Jair Bolsonaro esteve no local da tragédia e seguiu para um abrigo municipalFoto: Redes sociais

Publicado 04/04/2022 19:20

Angra dos Reis – O presidente Jair Bolsonaro esteve em Monsuaba, bairro de Angra mais afetado pelas fortes chuvas do fim de semana, no fim da tarde desta segunda-feira (4). Ele chegou de helicóptero no Estádio Municipal acompanhado pelo governador do Rio, Cláudio Castro.



Bolsonaro não fez declarações à imprensa e seguiu com o governador e o prefeito Fernando Jordão para Monsuaba, onde 10 pessoas morreram em decorrência de um deslizamento de terra.



No bairro, ele visitou o local da tragédia e foi até a escola municipal que está servindo de abrigo para as famílias vitimadas pelas chuvas.



O prefeito Fernando Jordão disse que as moradias que serão construídas com a ajuda dos governos federal e estadual serão no próprio bairro de Monsuaba, em terreno da prefeitura de Angra.



- Uma decisão que eu tomei é que não vamos retirar as pessoas de Monsuaba. O problema foi lá, então é lá que as pessoas serão realocadas -, frisou o prefeito.



O secretário nacional de Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional assinou uma portaria em que reconhece a a situação de emergência no município de Angra dos Reis. O documento foi publicado em edição extra do "Diário Oficial da União" de ontem, domingo (3). A medida visa acelerar a resposta federal a desastres, com a possível liberação de recursos emergenciais.