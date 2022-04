As encostas não resistiram a maior chuva da história em Angra dos Reis. Cidade tem cinco pontos de interdição na rodovia - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 04/04/2022 11:33

Costa Verde - A Polícia Rodoviária Federal emitiu um informe na manhã desta segunda-feira (4) recomendando que os motoristas evitem deslocamentos pela Rodovia Rio-Santos, na região Costa Verde. A pista está com 12 trechos interditados nas três cidades do Litoral Sul do estado. Mangaratiba tem dois pontos de interdição enquanto Angra e Paraty tem cinco trechos paralisados em cada cidade.



O trânsito está fluindo do Rio de Janeiro à Mangaratiba na altura do Resort Club Med, com interdições parciais. O tráfego se encontra interditado do km 449, em Itacurubitiba, ao km 467, no bairro Monsuaba, Angra dos Reis.



Apesar do trabalho intenso das máquinas a Rio-Santos segue com vários trechos interditados nesta segunda-feira (4) Foto: Divulgação

De Angra à Paraty, o trânsito está fluindo com interdições parciais do km 467 até o Km 592, já na cidade histórica. A PRF desaconselha o fluxo de veículos neste trecho devido à instabilidade do solo.



O fluxo segue de forma precária também na RJ-155, onde os carros trafegam por uma faixa estreita. Na estrada Paraty/Cunha a situação é identica. As duas vias são consideradas rotas alternativas para entrada e saída de Angra e Paraty.





Confira os pontos de interdição



Mangaratiba

km 449 - Deslizamento de terra (Itacurubitiba). Interdição Total

Km 451 - Deslizamento de terra em 2 pontos (Ponta da Figueira). Interdição Total



Angra dos Reis

km 460/461 - Deslizamentos de terra e árvores. Interdição total

Km 464 - Deslizamento de terra. Interdição total

Km 467 - Deslizamento de terra. Interdição total

Km 478 - Deslizamento do asfalto (Camorim Grande - erosão no subsolo). Interdição parcial com necessidade de avaliação constante devido ao aumento de fluxo de carros

Km 480 - Queda de poste de luz (Mombaça). Interdição parcial



Paraty

Km 541 - Deslizamento de terra (Tarituba). Interdição parcial (precária acostamento)

km 554 - Deslizamento de terra. Interdição parcial (precária acostamento)

Km 562 - Deslizamento de terra. Interdição parcial (precária acostamento)

km 592- Deslizamento de terra (Paraty bairro Patrimônio) Interdição total. Passagem por dentro da cidade

Km 1 - Ubatuba SP. Interdição total