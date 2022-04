A Rodovia Rio-Santos está com diversos trechos interditados que impedem a passagem de veículos no sentido Rio de Janeiro - Foto: Redes sociais

A Rodovia Rio-Santos está com diversos trechos interditados que impedem a passagem de veículos no sentido Rio de JaneiroFoto: Redes sociais

Publicado 03/04/2022 12:02 | Atualizado 03/04/2022 14:20



Angra dos Reis – O prefeito de Angra dos Reis, Fernando Jordão, se pronunciou em suas redes sociais na manhã deste domingo (3) e informou que pediu o desligamento das usinas nucleares do Complexo de Itaorna. Por conta das chuvas que castigaram a região , vários trechos da BR-101 (Rodovia Rio-Santos) estão interditados por conta de deslizamentos de terra

"Pedi ao ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, o desligamento das usinas nucleares de Angra. Com as estradas fechadas por causa das chuvas, estamos ilhados! Em caso de necessidade, não teremos como colocar em prática o plano de emergência enquanto as principais vias de acesso ao município estiverem interditadas", escreveu o prefeito.



Os temporais que atingiram o estado do Rio de Janeiro entre a sexta-feira (1°) e o sábado (2), provocaram estragos e a morte de ao menos 16 pessoas em cidades da Costa Verde e da Baixada Fluminense. Neste domingo (3), a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e os efetivos municipais dão continuidade ao trabalho de buscas pelas vítimas de deslizamentos de terra que ainda estão desaparecidas nos locais mais atingidos

Ele também cobrou que a empresa CCR, ganhadora da concessão da BR-101, mande homens e máquinas para fazer a liberação da pista que se encontra obstruída em diversos pontos.



Os túneis da RJ-155 estão precisando de manutenção contínua devido às barreiras que não param de cair Foto: Redes sociais

Fernando Jordão cobrou a mesma atitude do Departamento de estradas e Rodagens (DER) quanto aos problemas enfrentados na RJ-155, que liga Angra a Volta Redonda e Barra Mansa.



- Quem está fazendo esse trabalho no momento é a prefeitura de Angra dos Reis -, afirmou.



Eletronuclear se pronuncia

A Eletronuclear disse através de nota que o Plano de Emergência Externo (PEE) para o caso de emergência na central nuclear de Angra dos Reis não está comprometido por conta das quedas de barreiras nas estradas da Costa Verde.



A empresa afirma que a evacuação de trabalhadores das usinas e da população seria feita pela BR-101 RJ Sul, tanto no sentido de Angra dos Reis quanto no de Paraty e que as obstruções verificadas nessa estrada estão fora das Zonas de Planejamento de Emergência (ZPE) previstas no PEE.



A empresa diz também que a Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) – órgão regulador e fiscalizador do setor nuclear brasileiro – emitiu nota afirmando que “apesar da situação decorrente das condições meteorológicas na região de Angra dos Reis, até o presente momento não há comprometimento das vias de acesso do entorno da central que pudessem impactar na execução do Plano de Emergência”.



Por fim, a Eletronuclear reitera que as usinas nucleares Angra 1 e 2 estão operando normalmente, a plena capacidade, gerando energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN).