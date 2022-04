Uma árvore caiu sobre a rede de energia elétrica na Estrada do Contorno, altura do bairro Vila Velha, interrompendo o trânsito - Foto: Reprodução redes sociais

Publicado 01/04/2022 09:52 | Atualizado 01/04/2022 11:36

Costa Verde – Pela segunda vez em menos de 15 dias as chuvas castigam Angra dos Reis. Desde a noite de ontem (31) foram registrados 325 mm no Continente e incríveis 433 mm na Ilha Grande. A Vila do Abraão é uma das praias que mais sofrem com a grande quantidade de chuva. A vila amanheceu embaixo d’água nesta sexta-feira (1).



No Continente os problemas de duas semanas atrás voltaram a se repetir. Deslizamento de terra estão sendo registrados na BR-101. Na altura dos bairros Camorim Pequeno, Mombaça e Vila Histórica de Mambucaba, quedas de barreiras bloquearam metade da pista. Na Estrada Angra-Getulândia, a Rua Abílio Silva foi interditada em função de outro deslizamento.



A Vila do Abrão, na Ilha Grande, amanheceu alagada Foto: Reprodução redes sociais

Árvores caíram sobre fios de alta tensão interditando a Estrada do Contorno na altura do Colégio Naval. No Morro do Abel, uma árvore caiu sobre a escola municipal do bairro. Não houve feridos.

Todas as 20 sirenes instaladas em áreas consideradas de risco foram acionadas e as pessoas estão se deslocando para os pontos de apoio do município. Até o momento sete pessoas estão abrigadas em três pontos de apoio da Defesa Civil montados nos bairros da cidade. Quatro na Sapinhatuba 3, duas no Morro do Abel e uma no Camorim Pequeno.



As aulas em todas as escolas da rede pública municipal foram suspensas nesta sexta-feira, assim como eventos e reuniões com o governo municipal.