O secretário da Juventude, William Gama, dá as boas-vindas aos jovens que vão participar do programa Minha Oportunidade - Foto: Divulgação

Publicado 29/03/2022 22:23 | Atualizado 30/03/2022 09:24

Angra dos Reis – Cento e noventa e nove jovens com idades entre 18 a 24 anos foram contemplados pelo programa Minha Oportunidade durante cerimônia na quadra de esportes do Estádio Municipal Jair Toscano de Brito na tarde desta terça-feira (29).



A iniciativa da secretaria municipal da Juventude dará a oportunidade deles desenvolverem atividades profissionais na administração pública municipal (prefeitura), recebendo treinamento e bolsa-auxílio.



A bolsa oferecida é de R$ 600, acrescida de auxílio-transporte. Levando em conta as famílias, o programa vai gerar um impacto positivo em cerca de 1.200 moradores do município. A carga horária semanal prevista é de no máximo 28 horas, e a duração da bolsa é de um ano.



Jamile da Silva Veríssimo tem 19 anos e foi uma das jovens selecionadas para participar do programa. Moradora do bairro Nova Angra, ela vê no Minha Oportunidade a chance de realizar o seu sonho profissional.



- Eu vejo esse programa como um investimento para eu poder conseguir um bom emprego futuramente. Eu vou aproveitar esse período para juntar recursos e fazer uma faculdade em breve -, disse a jovem que sonha em se tornar médica.

Jamile (à direita) foi selecionada e sonha ser médica Foto: Divulgação

Remerson Luís da Silva, 20 anos e morador do bairro Village Jacuecanga, é outro jovem que sonha sem seguir carreira na área da saúde e vê no projeto a chance de aprender fazendo networking.

- Vamos ter a oportunidade de manter bons relacionamentos interpessoais que poderão nos ajudar a galgar algo melhor no futuro. Quero ser uma engrenagem dentro desse sistema complexo e fazê-lo funcionar -, filosofou o rapaz.



Os participantes vão receber treinamentos teóricos e práticos com os quadros da administração municipal, para atuar nas áreas de informática, turismo, cultura, administração, jardinagem e maricultura.

Cássia, do CIEE, William Gama e Danilo Rodrigues, da secretaria da Juventude, comemoram o resultado do programa Foto: Divulgação

William Gama, secretário da Juventude de Angra dos Reis, disse que ainda este ano mais jovens serão contemplados pelo programa. A data será definida após o ingresso dos convocados que começam a trabalhar na semana que vem.



- Nós faremos uma segunda chamada para convocar esses outros 100 jovens que por um motivo ou outro não foram beneficiados na primeira chamada e em dezembro já lançamos o chamamento para o Minha Oportunidade 2023 -, disse o secretário.



Cássia Freitas de Paula, supervisora do Centro Integrado Empresa Escola (CIEE), entidade parceira no Minha oportunidade, ressaltou a importância da transformação social que esses jovens vão viver à partir de agora.



- O público que está sendo atendido aqui é oriundo dos Cras e Creas, jovens em situação de vulnerabilidade social que precisam de um preparo para o mercado de trabalho. A gente acredita que vai promover uma mudança na vida social e profissional destes jovens -, disse Cássia.

O prefeito Fernando Jordão em momento de descontração antes da cerimônia Foto: Divulgação

Durante a cerimônia de posse na tarde de hoje, o prefeito Fernando Jordão chamou a atenção para a forma como o processo seletivo para a escolha dos jovens foi realizado.



- Todos vocês entraram (no programa) pela capacidade, pelo mérito e não por indicação do prefeito, do secretário ou do vereador. Vocês entraram na internet, se inscreveram, foram selecionados e hoje estão aqui para viver uma nova fase -, ressaltou Jordão.