Regata e Maratona Aquática agitam a Baía da Ilha Grande no fim de semana

A Baía da Ilha Grande vai ter um fim de semana agitado por dois grandes eventos - Foto: Divulgação

A Baía da Ilha Grande vai ter um fim de semana agitado por dois grandes eventosFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2022 19:02

Angra dos Reis - O final de semana será muito agitado para os amantes dos esportes náuticos e aquáticos em Angra dos Reis. No sábado (26), a Baía da Ilha Grande recebe a 4ª Etapa da Regata JL Bracuhy. No domingo (27), a Praia da Biscaia sedia a Maratona Aquática sem Fronteiras.

Além das disputas em alto nível, a beleza dos cartões postais do município será um dos destaques desse final de semana de competições.



A largada da Regata JL Bracuhy será dividida em três grupos, com diversas categorias. O Grupo 1, com largada prevista para às 12h, contemplará as embarcações APS, RGS e Clássicos.

O Grupo 2 será composto por Bico de Proa e Cruzeiro, com largada agendada para às 12h10. Por fim, às 12h20, será dada a largada para o Grupo 3, composto por Multicascos e Mocra.

Os três primeiros colocados de cada classe serão premiados com medalhas. A entrega dos prêmios vai ser feita nas Ruínas do Engenho Bracuhy Hotel, às 18h30. A previsão é que o município receba mais uma etapa da Regata Farvo em abril.







No domingo, será a vez do Circuito de Maratona Aquática agitar o final de semana em Angra, na Praia da Biscaia.

A primeira largada acontece bem cedo, às 6h30, com a prova Ultra Elite de 11, 4 Km. A Elite, com 1800 metros, tem largada prevista para às 10h.

A categoria com 1000m, chamada de Velocidade, começará às 11h. A última prova do dia também será a mais rápida. A Super Velocidade agitará as águas de Angra com uma disputa frenética de 500 metros, às 11h40.





A competição vai premiar os três primeiros colocados de cada categoria. Troféus e medalhas serão distribuídos de acordo com a classe dos atletas.

Como forma de parabenizar o esforço e dedicação dos competidores, todos aqueles que finalizarem a prova também receberão uma medalha de participação.

As duas competições recebem o apoio da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.