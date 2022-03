Na Sapinhatuba III, uma retroescavadeira retirou o barro da rua e preparou o talude para receber um muro de pedras - Foto: Divulgação

Na Sapinhatuba III, uma retroescavadeira retirou o barro da rua e preparou o talude para receber um muro de pedras Foto: Divulgação

Publicado 25/03/2022 11:53

Angra do Reis – Os bairros Parque das Palmeiras, Sapinhatuba 3, Morro do Santo Antônio, Camorim Pequeno, Morro do Tatu e as Estradas Angra- Getulândia e do Contorno estão recebendo obras de contenção, drenagem e recuperação de vias e locais de acesso público destruídos pela chuva do último fim de semana. O investimento total chega a R$ 355 mil a serem aplicados na construção de cinco muros de contenção.



A ação vai beneficiar mais de 300 famílias que estão com risco de ter seus imóveis interditados ou demolidos. Na manhã desta sexta-feira (25), uma retroescavadeira retirou o barro que deslizou de uma encosta na entrada do bairro Sapinhatuba III, dificultando a passagem de carros e colocando algumas casas em risco.

No Morro do Santo Antônio uma passagem de pedestres corre o risco de desabar. A prefeitura já iniciou as obras de recuperação do local Foto: Divulgação



Os moradores acompanharam o trabalho que também consistiu no corte do talude para que o muro comece a ser erguido. De acordo com o responsável pela obra, a contenção deve ser finalizada dentro de 10 dias.



- Há previsão de chuva para o fim de semana, mas se tudo der certo vamos conseguir concluir a obra rapidamente -, disse ele.



Como são obras emergenciais, o prazo para conclusão de todas é de 30 dias. Quarenta homens foram mobilizados para realizar os serviços.



- Nossa prioridade é garantir o direito de ir e vir da população, a segurança e a vida das pessoas. Essas obras são importantes para a pronta recuperação da cidade e preparam o nosso município para o caso de novas chuvas intensas -, disse Tiago Scatulino, secretário de Desenvolvimento Regional, responsável pelas frentes de trabalho.

