Enquanto o Angra Audax vai ter que se desdobrar para sair de Nova Iguaçu com a classificação garantida, o time da casa pode até perder por um gol de diferença - Foto: Anderson Mendes

Publicado 22/03/2022 18:01 | Atualizado 22/03/2022 18:13

Costa Verde – Angra Audax e Botafogo vivem momentos semelhantes em suas respectivas competições. Ambos perderam o primeiro jogo da fase semifinal (Angra Audax 1 x 2 Nova Iguaçu, Botafogo 0 x 1 Fluminense) em casa e agora precisam ganhar o jogo decisivo por dois gols de diferença se quiserem jogar a final da Taça Rio (Angra Audax) e do Campeonato Carioca (Botafogo).



A equipe de Angra dos Reis fará sua partida decisiva nesta quarta-feira (23), às 15h30, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, precisando esquecer a apresentação do último domingo e jogar o futebol apresentado, por exemplo, contra o Flamengo, na primeira fase da competição.



Naquela noite de 10 de fevereiro, a equipe não tomou conhecimento do elenco milionário do rubro-negro carioca e fez a sua melhor apresentação no campeonato. O time teve as duas primeiras boas chances de abrir o placar e, se não fosse um gol contra, poderia ter arrancado um empate, uma vez que o goleiro Max estava numa noite inspirada e fez uma apresentação de gala com belas e difíceis defesas.



Para a partida de amanhã, o técnico Júnior Lopes deve contar com a volta do lateral direito Lucas Motta. O meia atacante Misael, um dos destaques do time e autor do primeiro gol do Angra Audax na Taça Guanabara, continua se recuperando de lesão. Ele não entrou em campo no último domingo e vai desfalcar a equipe mais uma vez.



Já o Botafogo volta a campo contra o Fluminense no domingo (27), às 16h, provavelmente no Maracanã – o jogo ainda não teve o local confirmado pela Ferj – precisando acertar a pontaria. O time criou boas chances na partida de ontem, mas pecou nas finalizações.

Para que a estrela solitária volte a brilhar, o alvinegro vai precisar vencer por dois gols de diferença, exatamente o número de vezes que a rede tricolor balançou até hoje na competição.