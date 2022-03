As ruas de diversos bairros de Angra ficaram totalmente alagadas devido às fortes chuvas e a maré alta registrada na tarde deste domingo - Foto: Redes sociais

Publicado 20/03/2022 20:00 | Atualizado 20/03/2022 22:54

Costa Verde – As fortes chuvas que derrubaram uma árvore na Rodovia Rio-Santos que causou a morte de um casal e deixou ferida e órfã uma criança de 7 anos continuaram a causar transtornos em Angra dos Reis neste domingo (20).



Por volta de 17h30, vários bairros começaram a registrar alagamentos devido à maré cheia que teve início um pouco mais cedo, às 15h30. Sem ter como escoar para o mar, a água das chuvas retornou e transformou as ruas em verdadeiras piscinas ao ar livre.



Pouco depois começaram a ser registrados deslizamentos de terra em diversos locais do município. A Rodovia Rio-Santos teve o trânsito paralisado na altura do condomínio Mata Atlântica por causa da grande quantidade de barro, galhos e lixo trazidos pelas chuvas. Na descida do Morro da Cruz, uma barreira caiu e impedia a passagem de veículos nos dois sentidos. A empresa que faz o transporte urbano na cidade suspendeu a circulação de seus coletivos para a segurança de funcionários e passageiros.



A orientação é para que motoristas não transitem pela rodovia Rio Santos no trecho Rio-Paraty, assim como na rodovia Saturnino Braga, que liga Angra a Volta Redonda.

Às 18h20, A Defesa Civil soltou um alerta informando que a cidade registra um índice pluviométrico de 230 milímetros de chuva em menos de 24 horas. O total é superior ao que chove em alguns meses.



Outra informação importante era sobre os bairros onde as sirenes foram acionadas. A orientação é para que os moradores se dirigissem aos pontos de apoio, mas o presidente de uma associação de bairro estava indignado por que dois locais foram abertos em sua comunidade, mas ninguém se dirigiu aos abrigos.



- A gente abriu a igreja católica e o colégio para todo mundo descer e não aparece ninguém. Depois acontece um acidente grave e aí a culpa é de quem? -, perguntou o líder comunitário.



Por volta das 19h20, o presidente da associação, que preferiu não se identificar, informou que oito pessoas haviam se dirigido à escola do bairro e que a igreja católica havia sido fechada por falta de energia elétrica.

No condomínio Praia do Jardim, o forte vento e a ressaca do mar viraram diversas embarcações. Alguns botes afundaram, mas a maioria foi levada em direção à areia. Moradores disseram que nunca haviam testemunhado algo semelhante no local.

O secretário de Educação, Paulo Fortunato, informou que 15 escolas do município receberam moradores de áreas de risco até às 20h30 e que as aulas de amanhã estão suspensas.

O prefeito de Angra, Fernando Jordão, usou as redes sociais para informar que a Defesa Civil está monitorando os locais de risco sem interrupção. Ele também fez um apelo à população.



- Quando a sirene tocar no seu bairro, saia de sua casa e vá para os pontos de encontro, que são as escolas do município. Eu autorizei que todas sejam abertas para que vocês possam ter mais segurança -, informou o prefeito.



A Defesa Civil continuará em estado de alerta máximo durante a noite, pois a previsão é que a chuva continue nas próximas horas e pela madrugada, aumentando o risco de deslizamentos.

