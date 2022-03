Zoio chega à delegacia de Angra após ser preso em Mangaratiba em 2018 - Foto: Divulgação Polícia Civil

Zoio chega à delegacia de Angra após ser preso em Mangaratiba em 2018Foto: Divulgação Polícia Civil

Publicado 18/03/2022 23:10

Angra dos Reis – O instituto Médico Legal de Angra dos Reis (IML) identificou o corpo removido do bairro Areal na manhã de hoje (18) como William Silva de Moraes, conhecido como Zoio, chefe do tráfico de drogas do Frade. Ele foi morto após trocar tiros com a polícia durante operação na noite de quinta-feira.



De acordo com a Polícia Militar, a operação foi realizada após receber informações de que haveria um ataque a um posto policial na noite desta sexta-feira (18).



A troca de tiros aconteceu na região de mata do Areal e quando o confronto terminou, os policiais encontraram 167 cápsulas de cocaína, 98 trouxinhas de maconha, 136 pedras de crack, seis de raxixe além de 13 frascos de lança-perfume.



Ainda segundo a PM, nenhum corpo foi encontrado pelos policiais após varredura na área.



Na manhã de hoje, o corpo de Zoio foi levado até a entrada do bairro, onde cerca de 10 bandidos atearam fogo em uma pista marginal à Rodovia Rio-Santos. Logo após, o ato foi repetido na própria rodovia.

Zoio foi uma das três vítimas do confronto com a PM na noite de quinta-feira Foto: Redes sociais



A Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros foram chamados e o trânsito voltou ao normal após 45 minutos. O corpo foi periciado e levado ao IML, onde foi identificado. Além de William Silva de Moraes, o Zoio, também morreram na troca de tiros Jeiberson Leonidio Fausto e Marcos Vinicius Nogueira.



Histórico de malandragem e crueldade



Preso pela Polícia Rodoviária Federal em Mangaratiba no dia 28 de dezembro de 2018, quando ia do Complexo do Alemão para Angra dos Reis, Zoio encurralou um carro da Policial Civil durante operação no Frade naquele mesmo ano. Ele foi preso por que havia um mandado de prisão em aberto em seu nome por tráfico de drogas.



Dias depois, Zoio foi transferido de Mangaratiba para a carceragem da 166ª DP (Angra). O traficante foi encaminhado ao sistema carcerário, mas fugiu e passou a se esconder no Areal, onde o tráfico é comandado pela facção a qual pertencia.



Contra ele havia diversas denúncias de tráfico de drogas. Em uma delas, o denunciante relata uma violenta surra sofrida por um jovem com pedaços de madeira. Outra dizia que ele usava um balão de oxigênio para se esconder da polícia em manilhas de esgoto, enquanto os demais integrantes do bando corriam para a mata.



Na tarde desta sexta-feira, foram ouvidos tiros e disparos de arma de fogo após a confirmação de que Zoio havia morrido. Moradores do Frade relataram que o ato foi realizado por integrantes da facção rival que atua na comunidade. A pesar da Polícia Militar ter reforçado o policiamento na UPP do bairro, mais tiros e fogos de artifício foram ouvidos por volta das 20h.