Desde ontem a Santa Casa passou a ser administrada pela prefeitura e a se chamar Hospital e Maternidade de Angra dos Reis - Foto: Wagner Gusmão

Publicado 18/03/2022 12:43

Angra dos Reis - Às 18h de quinta-feira (17), o Hospital e Maternidade Codrato de Vilhena deixou de ser administrado pela irmandade que cuidava da instituição e passou a ser administrado pela secretaria municipal de Saúde. A antiga Santa Casa passa a se chamar Hospital e Maternidade de Angra dos Reis (HMAR). Pouco depois, às 18h18, nasceu o primeiro bebê após a transição.



Acácio da Silva Neves chegou pesando 4.170kg e medindo 49cm para felicidade de Vanessa Figueiredo Neves, de 34 anos, moradora do bairro Marinas. O parto foi uma cesária e tanto a mãe quanto o bebê passam bem. Gabriel da Silva Neves, pai de Acácio, não escondeu a emoção ao segurar o filho pela primeira vez.

O papai Gabriel e a mamãe Vanessa orgulhosos pelo nascimento do pequeno Acácio Foto: Divulgação



A nova maternidade conta com 53 leitos, sendo 40 na maternidade, oito de UTI neonatal e outros cinco de UTI adulto. De acordo com a prefeitura de Angra, a mudança na administração vai oferecer uma melhor assistência às mães e aos bebês.



- O HMAR vai ser um hospital referência para o atendimento das mulheres e bebês. Todas as especialidades voltadas para estes públicos estarão concentradas lá -, explicou o prefeito Fernando Jordão.



Segundo a secretaria de Saúde, neste primeiro momento a unidade funcionará exclusivamente como maternidade e, depois, abrigará a Clínica da Mulher, que vai proporcionar o acompanhamento da paciente desde a sua primeira menstruação, passando por consultas ginecológicas, mamografias, consultas obstétricas até os partos.



A decisão sobre a requisição administrativa da Santa Casa pelo município foi anunciada na segunda-feira (14) por Jordão e pelo secretário de Saúde, Glauco Fonseca, durante live nas redes sociais. O município irá indenizar a Irmandade em cerca de R$ 18 milhões.



O objetivo da prefeitura é absorver os funcionários da Santa Casa que têm expertise no atendimento materno-infantil.

- A nossa principal exigência será que todas as pessoas que trabalhem na maternidade do HMAR tenham disponibilidade de cumprir o horário do plantão, pois a nossa prioridade é oferecer o melhor atendimento possível às mães e bebês -, destacou Glauco Fonseca.