As duas equipes empataram em 0 x 0 na primeira rodada da Taça Guanabara - Foto: Divulgação

As duas equipes empataram em 0 x 0 na primeira rodada da Taça GuanabaraFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2022 11:18 | Atualizado 18/03/2022 11:19

Angra dos Reis – O Angra Audax enfrenta o Nova Iguaçu amanhã (19), às 15h30, no Estádio Jair Carneiro Toscano de Brito, em jogo válido pela semifinal da Taça Rio. Este será o primeiro de dois jogos que vão decidir um dos finalistas da competição. O segundo jogo será em Nova Iguaçu, na próxima quarta-feira (23), no mesmo horário. O vencedor do duelo, além de chegar à final da Taça Rio, garante uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro 2023.Os ingressos estão sendo vendidos através da internet ( clique aqui ) e amanhã a partir das 9h na bilheteria do estádio Jair Toscano de Brito. Inteira a R$40 e R$20 a meia-entrada. Crianças menores de 12 anos, adultos com idade igual ou superior a 60 anos e pessoas com deficiência e seu acompanhante têm direito à gratuidade que devem ser retiradas no dia do jogo até meio-dia, na bilheteria do estádio.O treinador do Angra Audax, Júnior Lopes, aproveitou a semana sem jogo para preparar a equipe para as semifinais. A boa notícia é que ele vai contar com a volta do atacante Fernando Medeiros, expulso na vitória contra o Madureira e que cumpriu suspensão automática contra o Botafogo. O zagueiro Lucão é outro que estará à disposição de Lopes para a primeira partida contra o Nova Iguaçu.