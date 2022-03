A Turisangra está divulgando a cidade no estande da secretaria de estado de Turismo - Foto: Divulgação

A Turisangra está divulgando a cidade no estande da secretaria de estado de Turismo Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2022 18:23

Costa Verde - Angra dos Reis e suas belezas naturais, que garantiram o título de Patrimônio Mundial da Unesco para a Ilha Grande, estão sendo divulgadas simultaneamente em três feiras de turismo nesta semana, Lisboa, capital de Portugal, Ribeirão Preto (SP) e Paraty (RJ).



Essa é a segunda vez que a TurisAngra divulga a cidade na Europa. A primeira foi em 2020, durante a Feira Internacional de Turismo (Fitur) em Madri, na Espanha. A Bolsa de Turismo de Lisboa é o maior evento do segmento de Portugal e teve início na quarta-feira (16) e vai até domingo (20).



A Turisangra está instalada no estande da secretaria de estado de Turismo do Rio de Janeiro. Nesta sexta-feira (18), o espaço recebeu a visita do presidente da Embratur, Carlos Brito.



- É a primeira vez que divulgamos Angra dos Reis em Portugal e percebemos o quanto eles ficaram encantados com as belezas da nossa cidade. A boa oferta de voos para o Rio de Janeiro facilita muito a chegada. Com certeza, seremos destino das próximas férias de muitos portugueses -, afirmou Amanda Salazar, superintendente de Desenvolvimento Turístico de Angra.

Angra está sendo mostrada aos portugueses pela primeira vez Foto: Divulgação



Nesta sexta, um estande da TurisAngra funcionou também na Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto, maior evento do gênero do interior paulista. A feira termina amanhã, sábado.



Angra marca presença ainda na cidade vizinha de Paraty, que está recebendo o projeto Verão #tônoRio, do Governo do Estado. Moradores e turistas podem visitar o contêiner instagramável, que conta com um espaço a céu aberto, além de um balcão com informações das 12 regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. O evento em Paraty vai até domingo.

Nesta sexta, um estande da TurisAngra funcionou também na Feira de Turismo da Associação das Agências de Viagem de Ribeirão Preto, maior evento do gênero do interior paulista. A feira termina amanhã, sábado.Angra marca presença ainda na cidade vizinha de Paraty, que está recebendo o projeto Verão #tônoRio, do Governo do Estado. Moradores e turistas podem visitar o contêiner instagramável, que conta com um espaço a céu aberto, além de um balcão com informações das 12 regiões turísticas do estado do Rio de Janeiro. O evento em Paraty vai até domingo.

Segundo levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do estado de São Paulo (Fecomércio-SP), o turismo nacional cresceu 12% em 2021 com relação ao ano anterior. A pesquisa teve como base dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É apostando neste crescimento que Angra dos Reis participa de feiras pelo país e no exterior.



- Iremos participar na divulgação em duas frentes: turismo internacional, aproveitando a cotação favorável para turistas estrangeiros, e o turismo nacional, onde, após dois anos de lockdown, as famílias brasileiras estão procurando destinos ligados à natureza e com distância de até 400 km -, frisou o presidente da TurisAngra, Marc Olichon.