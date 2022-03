O trânsito ficou complicado próximo ao bairro Areal por cerca de 45 minutos - Foto: Divulgação

Publicado 18/03/2022 13:01

Angra dos Reis – Uma troca de tiros entre bandidos e policiais na noite de ontem (17) deixou um homem morto no bairro Areal. Os tiros começaram a ser ouvidos por volta de 20h e logo as redes sociais ficaram cheias de áudios que reproduziam as rajadas.



Na manhã desta sexta-feira (18), o corpo foi levado para a entrada do bairro e permanecia no local até às 10h. Para chamar a atenção, cerca de 10 pessoas colocaram fogo em móveis velhos na Rua Francelino Alves de Lima, paralela à Rio-Santos, impedindo o trânsito no local.



Pouco depois, o alvo do protesto foi a rodovia. Os motoristas precisaram de muita cautela e habilidade para desviar do fogo e da fumaça sem causar acidentes.



Logo a Polícia Rodoviária chegou e normalizou o trânsito no local com a ajuda dos bombeiros, que apagaram o fogo e limparam a pista.



O corpo da vítima foi periciado e encaminhado ao Instituto Médico Legal.