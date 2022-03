O evento chega a Angra dos Reis e promete agitar o domingo na cidade - Foto: Divulgação Favela Kombat

Publicado 16/03/2022 16:09

Costa Verde - Angra dos Reis vai receber o Favela Kombat, evento nacional de MMA que está em sua 37ª edição, no próximo fim de semana. As lutas acontecem no domingo (20), no ginásio Getúlio Telles, anexo ao Estádio Municipal, a partir das 18 horas. Para assistir as lutas, o público deverá colaborar levando 3kg de alimentos (por pessoa) que serão distribuídos para instituições de caridade.



O card principal do evento tem nove lutas programadas e será transmitido ao vivo pelo canal Combate. No penúltimo confronto da noite, Leandro “Carrasco”, atleta de Angra dos Reis, vai enfrentar Júnior Silva na categoria até 70 kg. O combate promete ser quente depois que “Carrasco” chamou Silva de velho nas redes sociais.



- Tá achando que vai arrumar alguma coisa aqui? Você tá velho pra caramba. Tá pensando que vai tirar onda na minha cidade? Vou amassar esse seu bigodinho -, provocou “Carrasco” fazendo referência a diferença de sete anos entre os atletas,



Leandro "Carrasco" e Júnior Silva esquentaram o clima da luta antes mesmo de subir no octógono Foto: Divulgação

O card preliminar terá vários confrontos entre lutadores de Angra no Boxe, Nogi (jiu jitsu sem kimono) e MMA amador. A última luta será entre Duarte Jr. (Angra) e Eduardo Souza, o “Peixe”, (Paraty) e promete levantar o público presente.



De acordo com os organizadores do evento, a realização do Favela Kombat em Angra era um sonho antigo. Após passar por várias cidades brasileiras, o evento finalmente chegou à cidade dos três Reis Magos .



- Cada edição do evento é uma história e esse era muito esperado. Os amigos de Angra estão sendo muito receptivos com a gente e nós vamos retribuir realizando uma noite de grandes lutas -, disse Cláudio Carvalho, manager do evento.



Duarte Jr. e "Peixe" farão a última luta do card preliminar Foto: Divuçgação

O Favela Kombat nasceu em 2012 com a ideia de levar o MMA para dentro das favelas cariocas dando oportunidade aos atletas que treinavam mas não tinham chance de mostrar seu talento dentro do ocatágono. Dez anos depois, o evento já passou por diversos cidades, estados e está em sua 37ª edição.



- Eu aprendo muito a cada dia. Viajo muito pelo Brasil e a cada conversa, cada troca de ideias, eu me renovo. A estrutura está bem legal e o card está sensacional. O público de Angra pode esperar um dos melhores eventos que já realizamos -, finalizou Carvalho.



O evento será realizado no ginásio anexo ao estádio municipal em Angra Foto: Divulgação