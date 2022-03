Essas foram algumas motos conduzidas ao depósito municipal durante a fiscalização do fim de semana - Foto: Superintendência de Trânsito

Publicado 14/03/2022 18:33

Angra dos Reis – Em 72 horas uma ação de fiscalização abordou 265 motos, levou 22 para o depósito municipal, aplicou 67 multas estaduais e quatro municipais. A operação, que foi iniciada na sexta-feira (11) e terminou ontem (13), foi realizada de forma conjunta pela Polícia Militar, Secretaria de Segurança Pública e Superintendência de Trânsito.

O intuito foi identificar e tirar de circulação motos que foram roubadas e estiveram envolvidas em delitos ou em situações irregulares. A operação foi batizada de Arep lll.

Em uma das abordagens, efetuada no Centro de Angra, um cidadão que portava drogas foi conduzido à 166ª DP. As operações continuarão em todo município a fim de manter a ordem e a segurança da população.



Os moradores podem auxiliar o combate ao crime denunciando pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local), pelo aplicativo “Disque Denúncia RJ”, onde é possível enviar fotos e vídeos, ou ainda pela fanpage do Disque Denúncia no Facebook.