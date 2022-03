Angra Audax e Botafogo fizeram um segundo tempo animado e com três gols - Foto: Murilo Vale

Angra Audax e Botafogo fizeram um segundo tempo animado e com três golsFoto: Murilo Vale

Publicado 13/03/2022 19:21



Angra dos Reis – O Angra Audax empatou por 2 x 2 com o Botafogo na tarde deste domingo (13), em Angra dos Reis. Ainda que jogando com um time bastante modificado, o alvinegro não teve vida fácil e ficou atrás do placar por duas vezes.



Com o resultado, o time do litoral conseguiu seu objetivo que era se classificar para a Taça Rio, disputada pelas equipes que ficaram entre o 5º e 8º lugares. A equipe de Angra vai encarar o Nova Iguaçu enquanto o Portuguesa joga contra o Resende.



O jogo



O primeiro tempo foi disputado, mas sem muitas finalizações que realmente levaram perigo aos goleiros. Mas foi nesse cenário, que aos 43 minutos, numa falha do goleiro botafoguense após cobrança de escanteio, Anderson Lessa aproveitou a sobra e fez Angra Audax 1 x 0.



O segundo tempo começou mais animado com o Botafogo chegando ao empate logo aos 4 minutos. Vítor Marinho cruzou para a área e Breno precisou chutar duas vezes para vencer Max e empatar a partida.



Aos 31”, o Botafogo saiu jogando errado com Barreto, o artilheiro Sanches aproveitou a bobeira e chutou forte no canto sem chances para Diego Loureiro.



O empate veio em um pênalti duvidoso. Após finalização, Max defendeu a bola que voltou e resvalou no braço do zagueiro Thomás. Mesmo com a bola indo em direção contrária ao gol e sem nenhuma intenção do jogador tocar o braço na bola, o árbitro Thiago Ramos Marques apontou a marca da cal. Na cobrança, Erison deslocou Max e deu números finais à partida. Angra Audax 2 x 2 Botafogo.



O Botafogo vai encarar o Fluminense em uma das semifinais da Taça Guanabara. Flamengo e Vasco decidem a outra vaga da grande final.





Curiosidade

Esta foi a segunda vez que o Estádio Jair Carneiro Toscano de Britto recebeu uma partida da primeira divisão do Campeonato Carioca de futebol. A primeiro foi há 20 anos, em 2002, quando o próprio Botafogo empatou com o Flamengo pelo mesmos placar de hoje. Poucos torcedores se lembram do jogo por que o campeonato foi de pouca expressão.