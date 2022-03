A ponte receberá guarda-corpos para dar mais segurança aos motoristas que trafegam pelo local - Foto: Divulgação PMAR

A ponte receberá guarda-corpos para dar mais segurança aos motoristas que trafegam pelo localFoto: Divulgação PMAR

Publicado 10/03/2022 13:46

Angra dos Reis - A ponte de acesso ao bairro Ariró está liberada para o tráfego de veículos desde o fim da tarde de terça-feira (8). A via, que liga a Rodovia Rio-Santos à região rural da cidade, funcionou em meia pista e de forma precária durante o período de obras.



A ponte foi destruída pelas chuvas que castigaram Angra dos Reis no início deste ano. Parte da via foi levada pela força das águas e o tráfego no local ficou em meia pista.



Foi necessária a colocação de um novo aterro, manilhas que suportam maior quantidade de água e o asfalto. Foram 18 dias de obras para que a passagem de veículos no local fosse normalizada.



Pela pista são escoadas boa parte da produção rural dos bairros Serra D'Água, Cantagalo e Zungu. Em média, 300 veículos - entre carros de passeio, caminhões e ônibus escolares - circulam diariamente pelo local.

O trânsito de veículos, inclusive de caminhões, está liberado na ponte do Ariró Foto: Divulgação



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, serão colocados guarda-corpos na ponte para dar mais segurança aos motoristas.



- A partir da próxima segunda-feira nós iniciaremos a colocação dos guarda-corpos no local. Acredito que, nos mais tardar, quinta-feira nós terminaremos a obra -, explicou Scatulino.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Regional, Tiago Scatulino, serão colocados guarda-corpos na ponte para dar mais segurança aos motoristas.- A partir da próxima segunda-feira nós iniciaremos a colocação dos guarda-corpos no local. Acredito que, nos mais tardar, quinta-feira nós terminaremos a obra -, explicou Scatulino.