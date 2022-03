Além das arquibancadas fixas, o estádio de Angra contará com estrutura para receber 4.500 torcedores - Foto: Divulgação Angra Audax

Angra dos Reis - A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou em seu site que a partida entre Angra Audax e Botafogo, válida pela 11ª rodada da Taça Guanabara, será no Estádio Jair Toscano de Brito. O jogo está confirmado para domingo (13), às 16h.



A partida é importante para os donos da casa, pois uma vitória diante do alvinegro coloca o time do litoral na briga direta por uma das quatro vagas para a disputa das semifinais da Taça Rio.



O Angra Audax tem 10 pontos e está na nona colocação na classificação geral, apenas um ponto atrás de Nova Iguaçu, Madureira e Portuguesa, que também brigam por uma vaga na competição.



O clima entre os jogadores é de confiança após a vitória por 3 a 1 sobre o Madureira que fez o time voltar a sonhar com a classificação.



Para conseguir chegar à Taça Rio, além da vitória sobre o Botafogo, o Angra Audax precisa torcer por tropeços de seus adversários diretos.



A Portuguesa enfrenta o lanterna Volta Redonda no sábado (12), às 16h, no Estádio Luso Brasileiro.



Nova Iguaçu e Madureira fazem um confronto direto na última e decisiva rodada às 11h de domingo, no Estádio Jânio Moraes, o Laranjão.



O Resende, que tem dois pontos a mais que o Angra Audax, pega o Vasco em São Januário, às 16h, também no domingo.