A torcida Tubarão Azul aguarda ansiosa a apresentação da equipe para o campeonato deste ano - Foto: Arquivo Angra Esporte Clube

A torcida Tubarão Azul aguarda ansiosa a apresentação da equipe para o campeonato deste anoFoto: Arquivo Angra Esporte Clube

Publicado 07/03/2022 20:02

Costa Verde - O Angra Esporte Clube já sabe quando e onde vai estrear no Campeonato Carioca da Séria A2 deste ano. Ainda falta definir como. Ou melhor, falta montar o time que vai tentar o acesso à primeira divisão em 2023.



A escolha do elenco ainda depende da definição da empresa que vai administrar tanto o time profissional quanto as categorias de base que disputarão a competição.



Segundo a diretoria do Angra, as negociações estavam bem adiantadas, mas devido ao feriado de Carnaval, foram interrompidas e serão retomadas nesta semana. De acordo com o calendário estabelecido, o trabalho para a temporada deve começar na segunda quinzena deste mês.

Entre a escolha da comissão técnica e a seleção de jogadores, o elenco terá entre 45 e 30 dias de preparação para a estreia, marcada para dia 30 de abril, às 15h, contra o Americano, no Estádio Jair Toscano de Brito.



No 1º turno da competição, o time fará dois jogos em casa. Além da estreia, o Angra jogará contra o América, no dia 14 de maio, pela 4ª rodada.

No segundo turno, a equipe fará três jogos em Angra dos Reis. No dia 8 de junho diante do Maricá, no dia 18 de junho contra o Artsul e contra o Friburguense, no dia 25 de junho.