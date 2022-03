Jogadores do Angra Audax se ajoelham na comemoração do terceiro gol do time - Foto: Divulgação Angra Audax

Jogadores do Angra Audax se ajoelham na comemoração do terceiro gol do timeFoto: Divulgação Angra Audax

Publicado 06/03/2022 13:51 | Atualizado 06/03/2022 14:08

Angra dos Reis – Debaixo de um sol de 34° graus no Rio de Janeiro, o Angra Audax venceu o Madureira no Estádio Conselheiro Galvão na manhã deste domingo (6) por 3 x 1 e voltou a sonhar com a participação na Taça Rio. A competição reúne os times classificados do 5º ao 8º lugar nesta primeira fase do estadual.



Com a vitória o Angra Audax chegou aos 10 pontos, subiu para a nona colocação na tabela e está há apenas um ponto de Nova Iguaçu, Madureira e Portuguesa. O time precisa vencer o Botafogo na próxima e última rodada, além de torcer por tropeços das equipes que estão à sua frente.



O zero a zero do primeiro tempo não fez justiça à fase inicial do jogo. Com o Madureira tomando a iniciativa, o Angra Audax explorou bem os contra-ataques e teve pelo menos três ótimas oportunidades de abrir o placar.



Primeiro com uma cabeçada de Anderson Lessa que explodiu na trave, depois Romarinho mandando um balaço de fora da área defendido por Dida, goleiro do Madureira. Ele voltaria a fazer mais uma bela defesa na cobrança de falta do zagueiro Tomáz que ia no ângulo, se não fosse a ótima intervenção do goleiro.



Mas no Segundo tempo o time foi mais feliz nas finalizações. Aos 15 minutos, Fernando Medeiros abriu o placar chutando da entrada da aéra e contando com um leve desvio que tirou as chances de defesa de Dida. Precisando do resultado, o treinador do Madureira fez quatro alterações e o time conseguiu o empate em pênalti sofrido por Nonato e cobrado por Ygor “Catatau” aos 38 minutos.



Mesmo faltando pouco para terminar a partida, o Angra Audax partiu pra cima e conseguiu a virada com Carlinhos, aos 44 do Segundo tempo e ampliou o placar no desespero do Madureira. O goleiro Dida foi para a área tentar aproveitar uma cobrança de escanteio e deixou o gol vazio. Fernando Medeiros pegou a sobra sozinho na intermediária e correu todo o campo sozinho até entrar com bola e tudo no gol do Madureira.



Na comemoração, ele jogou beijinhos para a torcida do Madureira e o tempo fechou no gramado. Medeiros acabou expulso e está fora da partida da próxima partida. Ygor Catatau também foi expulso na confusão. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães aproveitou para encerrar o jogo, tão quente quanto o calor carioca neste domingo.



Na próxima rodada, o Angra Audax faz sua última partida na primeira fase do Campeonato enfrentando o Botafogo e a expectativa é que a partida seja realizada no Estádio Jair Toscano de Brito, em Angra dos Reis.